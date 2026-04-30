엄태구, 카리스마 벗고 '폭풍 래퍼' 변신...'와일드씽' 6월 개봉

AI 핵심 요약beta
- 엄태구가 30일 영화 '와일드 씽'에서 래퍼 '상구'로 변신한다.
- 그는 재기 꿈꾸는 댄스 그룹 막내로 빚더미 현실을 연기한다.
- 5개월 트레이닝으로 랩과 안무를 익히며 열정을 보였다.
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'기차 화통 래핑' 독보적 캐릭터 완성
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 엄태구가 강렬한 카리스마를 잠시 내려놓고 능청스러운 래퍼로 변신해 관객들을 만난다.
30일 배급사에 따르면 엄태구는 영화 '와일드 씽'에서 20년 만에 재기를 꿈꾸는 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'의 막내이자 래퍼 '상구' 역을 맡아 색다른 연기 스펙트럼을 선보인다. '와일드 씽'은 한때 정상에 올랐으나 불의의 사건으로 해체된 3인조 그룹이 다시 한번 무대를 향해 나아가는 과정을 그린 코미디 영화다.
극 중 상구는 정통 힙합을 지향하지만 실제로는 팀 내 비중이 적었던 인물로 팀 해체 후 빚더미에 앉아 보험 설계사로 살아가는 '웃픈' 현실을 대변한다. 엄태구는 과거의 열정 가득한 모습부터 현재의 고군분투까지 진지함과 코믹함을 넘나드는 연기로 독보적인 캐릭터를 구축했다.
특히 엄태구는 이번 역할을 완벽히 소화하기 위해 5개월간 JYP엔터테인먼트 사옥에서 고강도 트레이닝을 거친 것으로 알려졌다. 스트레이 키즈 등 유명 아티스트와 협업한 Kass 프로듀서로부터 랩 레슨과 무대 제스처를 사사했으며 특유의 허스키 보이스를 활용한 래핑과 안무를 익히며 작품에 대한 남다른 열정을 드러냈다.
'낙원의 밤', '안시성' 등에서 묵직한 존재감을 발산해온 엄태구의 유쾌한 연기 변신은 영화 '와일드 씽'의 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.
거침없는 스웨그와 짠내 나는 웃음이 어우러진 영화 '와일드 씽'은 오는 6월 3일 전국 극장에서 확인할 수 있다.
taeyi427@newspim.com