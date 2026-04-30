경기도교육청 "교육부 중앙투자심사 7개교 통과…신도시 교육 여건 개선"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 30일 교육부 심사에서 7개 학교 신·증설 사업을 통과시켰다.
- 이천과학고 신설 등으로 반도체 특화 교육과 경기 동부 균형 발전을 도모한다.
- 3기 신도시 초중 신설로 교육 여건 개선과 원거리 통학 문제를 해소한다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 교육부에 의뢰한 학교 신·증설 사업이 대거 통과되면서 3기 신도시를 비롯한 도내 주요 개발지구의 교육 여건 개선에 속도가 붙을 전망이다.
도교육청은 2026년 정기 2차 교육부 중앙투자심사에 의뢰한 7개 학교 신·증설 사업이 30일 최종 통과됐다고 밝혔다. 이번 심사 통과로 대규모 주택 개발에 따른 학생 배치 기반을 마련하고, 일부 지역의 원거리 통학 문제도 해소될 것으로 기대된다.
이번에 심사를 통과한 사업은 ▲이천과학고 신설 ▲고양 창릉6초 ▲고양 창릉3중 ▲부천 대장1초 ▲평택 도일중 ▲시흥 장현1고 ▲광명 광명남초 증개축 등 총 7건이다.
특히 이천과학고의 신설이 확정되면서 시흥, 성남, 부천에 이어 이천까지 도내 '경기 미래형 과학고' 4개교가 모두 교육부 중앙투자심사의 문턱을 넘었다. 이천과학고는 지역 내 SK하이닉스 등 산업 기반을 활용해 반도체 특화 교육과정을 운영할 계획이며, 이는 경기 동부권 교육 균형 발전에도 큰 역할을 할 것으로 보인다.
고양 창릉과 부천 대장 등 3기 신도시 지역에 초·중학교 신설이 확정됨에 따라 입주 예정자들의 교육 우려가 상당 부분 해소될 전망이다. 또한 평택과 시흥 지역의 학교 신설 승인으로 해당 지역 학생들의 원거리 통학 불편도 크게 줄어들 것으로 예상된다. 광명 지역은 재개발에 따른 학령인구 증가에 대비해 광명남초의 증·개축 사업이 타당성을 인정받았다.
beignn@newspim.com