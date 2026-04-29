"노동절 둔산동 교통통제"…대전시, 시내버스 13개 노선 우회

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 1일 노동절 집회로 둔산동 도로 통제에 따라 버스 13개 노선을 우회 운행한다.
- 집회는 오전 9시부터 오후 1시까지 남문광장 일원에서 열리며 오전 2시부터 도로가 통제된다.
- 행진은 11시 30분부터 12시 30분까지 1.9km 구간에서 이뤄지며 인근 정류소로 임시 정차한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 둔산동 일대에서 열리는 세계노동절 집회와 행진으로 주요 도로가 통제되면서 시내버스 일부 노선이 우회 운행된다.
대전시는 5월 1일 대전시청 남문광장 일원에서 열리는 노동절 집회와 도로 행진에 따라 교통 통제가 예정돼 해당 구간을 지나는 시내버스 13개 노선을 우회 운행한다고 29일 밝혔다.
집회는 오전 9시부터 오후 1시까지 진행되며 행사 준비와 안전 확보를 위해 오전 2시부터 주변 도로가 단계적으로 통제된다. 이어 오전 11시 30분부터 낮 12시 30분까지 약 1.9㎞ 구간에서 행진이 예정돼 해당 구간 역시 순차적으로 차량 통행이 제한된다.
이에 따라 M1번을 포함한 일부 시내버스는 행진 구간을 피해 지정된 우회 경로로 운행되며 해당 시간대에는 통제 구간 내 정류소에 정차하지 않는다.
대전시는 교통 통제로 인해 일부 정류소 이용이 제한될 경우 인근 정류소에 임시 정차하는 방식으로 시민 불편을 최소화할 계획이다. 아울러 버스정류장 안내문과 차량 내 안내문, 버스정보안내단말기(BIT), 디지털 노선도 등을 통해 우회 운행 정보를 사전에 안내할 예정이다.
남시덕 대전시 교통국장은 "집회와 행진으로 인해 불가피하게 버스 우회 운행이 이뤄지는 만큼 시민들의 양해를 부탁드린다"며 "안전한 행사 진행과 교통질서 유지를 위해 협조를 당부드린다"고 말했다.
nn0416@newspim.com