경기도·시흥·성남 '피지컬 AI 확산센터 구축·운영 사업 추진' 맞손

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"피지컬 AI를 실증단계에서 산업 현장의 AI전환으로 연계, 확산시키는 중요한 출발점"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 로봇과 자율이동장치 등 물리 환경에서 작동하는 피지컬 인공지능(AI)을 산업 현장에 확산하기 위해 오는 30일 시흥시, 성남시와 '피지컬 AI 확산센터 구축 및 운영 사업 추진 업무협약'을 체결한다고 29일 밝혔다. 협약 기간은 5년이다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

이를 통해 도는 확산센터 핵심 인프라 구축과 교육·컨설팅·실증 프로그램 운영을 맡고 시흥시와 성남시는 센터 부지에 대한 공유재산 무상사용수익허가 등 행·재정적 지원과 관내 수요기업 발굴·홍보를 담당해 지방정부 간 역할을 분담한다.

피지컬 AI 확산센터는 단순 장비 지원을 넘어 교육, 컨설팅, 실증, 운용 지원, 데이터 수집까지 전 과정을 지원하는 원스톱 통합 지원 거점으로 운영된다. 휴머노이드, 협동로봇, 자율이동로봇(AMR)과 GPU 기반 학습 환경을 갖추고, 기업이 로봇 학습부터 현장 실증까지 이어갈 수 있도록 지원한다.

시흥에는 정왕동 '경기시흥 AI 혁신센터' 내 838㎡ 규모로 시흥·반월·시화 산업단지에 특화된 확산센터가 조성되며 성남은 지난해 12월 문을 연 '경기도 피지컬 AI 랩'을 거점으로 활용해 기업 맞춤형 컨설팅과 실증 과제를 운영한다.

사업 대상은 AI 도입을 희망하는 도내 제조·물류기업과 AI 로봇 개발 기업이다. 참여 기업은 현장 중심 컨설팅과 실증 지원, 교육 프로그램을 통해 AI 도입·활용 역량을 키울 수 있다. 도는 산업단지 중소기업을 중심으로 위험·반복·고중량 작업을 피지컬 AI로 대체해 생산성과 작업 안전을 동시에 높일 계획이다.

또한 확산센터에서 축적되는 로봇 데이터는 도내 AI·로봇 기업의 기술 고도화에 활용된다. 산업 현장에서 시작된 적용 사례는 향후 안전, 재난, 돌봄 등 다양한 분야로 확대할 방침이다.

김기병 경기도 AI국장은 "확산센터는 피지컬 AI를 실증단계에서 산업 현장의 AI전환으로 연계, 확산시키는 중요한 출발점"이라며 "시흥·성남 두 거점을 축으로 교육, 실증, 성과평가의 전주기 지원을 통해 피지컬 AI가 도내 기업들의 경쟁력과 성장동력으로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com