메이저대회 AIG여자오픈, 총상금 975→1000만 달러로 증액

AI 핵심 요약beta
- R&A는 29일 AIG여자오픈 총상금을 975만 달러에서 1000만 달러로 인상했다.
- 이로써 AIG여자오픈은 미국여자프로골프 투어에서 세 번째로 많은 상금을 내건 대회가 됐다.
- 주최 측은 중계 시간을 34시간으로 확대해 글로벌 팬들의 접근성을 높일 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 여자골프 메이저대회 가운데 하나인 AIG여자오픈의 총상금이 또 한 번 인상되며 위상을 더욱 끌어올렸다.
대회를 주관하는 R&A는 29일(한국시간) 공식 발표를 통해 "올해 AIG여자오픈 총상금을 기존 975만 달러에서 1000만 달러로 상향 조정했다"라고 밝혔다.
AIG여자오픈은 이번 증액으로 미국여자프로골프 투어 내에서도 손꼽히는 '빅 이벤트'로 자리매김하게 됐다. 현재 US 여자오픈과 KPMG 여자 PGA 챔피언십이 각각 1200만 달러로 가장 높은 상금을 자랑하고 있으며, 그 뒤를 이어 AIG여자오픈이 세 번째로 많은 총상금을 내건 대회가 됐다.
R&A의 최고경영자인 마크 다본은 "AIG여자오픈은 6년 연속으로 총상금을 인상했다"라며 "세계 최고 수준의 대회로 성장시키기 위해 지속적인 투자를 이어가고 있다"라고 설명했다. 이어 "선수들에게 더 나은 환경을 제공하고, 글로벌 팬들에게도 최고의 무대를 선보이는 것이 목표"라고 강조했다.
대회 운영 측면에서도 변화가 있다. 주최 측은 이번 대회 중계 시간을 대폭 확대해 총 34시간 동안 방송을 진행할 계획이다. 이는 현재 여자 골프 메이저 대회 가운데 가장 긴 중계 시간으로, 글로벌 팬들의 접근성을 높이고 대회의 흥행 요소를 강화할 예정이다.
한편 올해 50주년을 맞이한 AIG 여자오픈은 오는 7월 30일부터 8월 2일까지 나흘간 영국 로열 리섬&세인트 앤스 골프클럽에서 펼쳐진다.
wcn05002@newspim.com