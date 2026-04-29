콘진원, 동반성장 평가 4연패…"중소 콘텐츠 기업 성장 적극 지원"

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원이 29일 중소벤처기업부 평가에서 4년 연속 최우수 등급을 달성했다.
- AI 기술 활용과 OTT 협력, 캐릭터 IP 확대 등 상생 성과를 인정받았다.
- 해외 진출 지원으로 국무총리 표창을 받으며 동반성장 선도기관 위상을 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원이 중소벤처기업부 주관 '2025년도 공공기관 동반성장 평가'에서 4년 연속 최우수 등급을 달성했다. 133개 평가 대상 기관 중 최고 등급을 유지한 데 이어, 기타공공기관 가운데 최고 득점을 기록해 동반성장 선도기관으로서의 위상을 다시 한번 입증했다.
공공기관 동반성장 평가는 중소기업과의 상생·협력 노력을 종합 평가하는 제도로, 추진 실적과 협력 중소기업 체감도 조사 결과를 합산해 최우수·우수·양호·보통·개선필요 5단계로 등급을 부여한다.
콘진원은 이번 평가에서 AI 기술을 활용한 콘텐츠 산업 혁신 생태계 구현, OTT 플랫폼과 중소 방송영상제작사 간 협력 체계 구축, 캐릭터 라이선싱 페어를 통한 콘텐츠 IP 중심의 이종 산업 협력 확대, ESG 기반 상생 활동 강화 등의 성과를 인정받았다.
해외 진출 지원 성과도 두드러졌다. 콘진원은 해외 각지에 비즈니스센터를 운영하며 중소·영세 콘텐츠 기업의 현지 상담, 협력망 구축, 사업화 지원 등을 확대했다. 아울러 글로벌 K-콘텐츠의 파급력을 활용해 식품·소비재·관광 등 연관 산업의 해외 수요를 넓히며 국가 수출 경쟁력 강화에도 기여했다.
이 같은 성과를 바탕으로 콘진원은 '2025년 대·중소기업 동반성장 유공 포상'에서 국무총리 표창도 받았다.
유현석 원장직무대행은 "이번 성과는 콘텐츠 산업 전반에 상생·협력 문화를 확산하기 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "중소기업이 콘텐츠 산업의 핵심 주체로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com