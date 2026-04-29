넥써쓰, 에이전틱 AI 재단 'AAIF' 공식 합류

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 29일 AI 에이전트 기술 표준화를 추진하는 에이전틱 AI 재단에 공식 합류했다.
- 트론의 AI 결제 인프라와 파트너십을 맺고 온체인 게임 플랫폼에서 에이전트가 직접 플레이하고 결제하는 모델을 고도화한다.
- 코인베이스 x402 프로토콜과 ERC-8004 표준을 적용해 AI 에이전트의 자율적 거래와 결제를 가능하게 했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥써쓰가 AI 에이전트 기술의 국제 표준화를 추진하는 에이전틱 AI 재단(AAIF)에 공식 합류했다.
리눅스 재단 산하의 AAIF는 AI 에이전트 기술의 상호운용성과 표준화를 목표로 설립된 글로벌 협력 조직이다. 오픈AI, 앤스로픽, 구글, 마이크로소프트, 아마존 웹서비스(AWS) 등 100개 이상의 주요 기술 기업들이 참여 중이다. 에이전트 간 상호작용과 데이터 교환, 실행 환경을 아우르는 기술 표준을 정의하고 있으며, 다양한 플랫폼과 서비스 간에 AI 에이전트가 동일한 규격으로 작동할 수 있도록 인터페이스와 프로토콜을 정립하는 데 중점을 두고 있다.
넥써쓰는 AAIF 합류와 함께 트론(TRON)의 AI 및 결제 인프라 프로젝트 B.AI와의 파트너십을 공식화했다. 온체인 게임 플랫폼 '크로쓰(CROSS)'를 기반으로 AI 에이전트가 게임 내에서 직접 플레이하고 결제를 수행하는 '에이전트 게이밍' 모델을 고도화한다.
대표 사례인 '몰티로얄(MoltyRoyale)'은 AI 에이전트 전용 서바이벌 게임이다. 인간 플레이어 대신 AI가 상황에 따라 전략을 선택하고 경쟁하는 구조를 채택했으며, 현재 참여 에이전트는 2100만 개를 넘었다.
기술 표준 측면에서 넥써쓰는 코인베이스의 x402 프로토콜을 적용해 에이전트가 직접 체인 상 자산을 활용할 수 있도록 했다. 온체인 표준인 ERC-8004도 적용했으며, 이 표준은 AI 에이전트의 온체인 신원, 권한, 거래 실행을 규격화해 자율적 거래와 결제·정산을 가능하게 한다.
장현국 넥써쓰 대표는 "게임을 중심으로 한 에이전트 게이밍 모델을 글로벌 표준으로 정착시키겠다"고 밝혔다.
yuniya@newspim.com