경복궁서 즐기는 궁궐의 밤…5월 13일 야간관람 시작

AI 핵심 요약beta
- 경복궁관리소가 5월 13일부터 6월 14일까지 야간관람을 운영한다고 29일 밝혔다.
- 세종대왕 탄신일 기념 국악공연과 궁중음악·무용 공연 등 전통 공연이 진행된다.
- 입장권은 인터파크에서 5월 4일부터 선착순 구매 가능하며 외국인은 현장 구매할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청 궁능유적본부 경복궁관리소는 오는 5월 13일부터 '2026년 상반기 경복궁 야간관람'을 운영한다고 29일 밝혔다.
올해 '상반기 경복궁 야간관람'은 6월 14일까지 진행되며 전통 궁중음악 공연을 통해 고궁의 밤을 더욱 풍성하게 즐길 수 있다.
먼저 5월 15일 강녕전에서는 세종대왕 나신 일을 기념하여 관현맹인전통예술단의 국악공연이 열린다.
이어 5월 20일부터 23일, 5월 27일부터 30일, 6월 4일부터 5일 총 10회에 걸쳐 수정전에서는 국립국악원 연주자들이 궁중음악과 궁중무용 공연을 선보인다.
야간관람 입장권은 5월 4일부터 6월 13일 까지 인터파크 티켓에서 선착순으로 1일 3000매(1인 4매)씩 구매할 수 있다.
외국인은 여권 등 신분증을 지참하여 관람 당일 광화문 매표소에서 하루 300매(1인 2매)에 한해 입장권을 현장 구매할 수 있다.
입장권 예매가 필요 없는 무료관람 대상자는 흥례문(출입문)에서 신분증 등을 제시하고 대상 여부를 확인받은 후 입장하면 된다.
궁능유적본부 경복궁관리소는 "앞으로도 다양한 문화유산 활용 프로그램을 지속적으로 개발하여 국민 누구나 고궁이 지닌 역사적 가치와 아름다움을 보다 친근하고 생생하게 체감할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
alice09@newspim.com