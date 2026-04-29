베리굿즈, 공무원연금공단 '캐릭터 키링' 제작

AI 핵심 요약beta
- 굿즈 전문 기업 베리굿즈가 29일 공무원연금공단 캐릭터 '믿음이와 동행이'를 활용한 입체 큐브 키링을 제작했다.
- 각 면에 서로 다른 캐릭터 그래픽을 적용해 다양한 방향에서 이미지를 확인할 수 있도록 구성했다.
- 스트랩과 장식에 공단 공식 SNS 요소를 반영해 일상 사용 중 브랜드 노출이 가능하도록 기획했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 굿즈 전문 기업 ㈜베리굿즈는 공무원연금공단의 공식 캐릭터 '믿음이와 동행이'를 활용한 맞춤형 큐브 키링 제작 프로젝트를 진행했다고 29일 밝혔다.
이번 굿즈는 입체 큐브 형태로 제작된 것이 특징이다. 각 면에 서로 다른 캐릭터 그래픽을 적용해 다양한 방향에서 이미지를 확인할 수 있도록 구성했으며, 균형감 있는 디자인을 반영했다.
스트랩과 장식에는 공단 공식 SNS 계정 요소와 캐릭터 이미지를 반영해 일상 사용 과정에서 브랜드 노출이 가능하도록 기획됐다. 오프라인 활용과 함께 온라인 유입을 고려한 구성이다.
제품은 가방이나 열쇠 등에 부착할 수 있는 형태로 제작됐으며, 행사 기념품이나 내부 홍보용 등으로 활용할 수 있다. 입체 구조를 적용해 기존 평면형 키링과 차별성을 갖췄다.
베리굿즈는 이번 프로젝트를 통해 브랜드 경험을 반영한 굿즈 기획 및 제작 역량을 강화하고 있다고 설명했다.
전승현 베리굿즈 대표는 "브랜드 메시지를 제품 경험으로 확장하는 데 중점을 두고 있다"며 "기획 단계부터 브랜드 가치를 반영한 맞춤형 굿즈 제작을 지속할 계획"이라고 말했다.
whitss@newspim.com