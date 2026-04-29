노동부, '초광역 일자리 생태계' 조성…TK·PK·충청에 212억 지원

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조선·자동차·바이오 등 주력산업 일자리 지원

정주여건 개선·생활비 지원·장기근속 유도 등

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 212억원을 투입해 동남권과 대경권, 충청권에 일자리부터 생활권 전반을 아울러 지원하는 광역이음프로젝트를 시행한다.

노동부는 광역이음프로젝트 공모·심사 결과 부산·울산·경남, 대구·경북, 대전·세종·충북·충남 3개 권역의 연합 사업계획을 최종 승인했다고 29일 밝혔다.

광역이음프로젝트는 광역자치단체의 자원을 공동 활용하고, 행정·지리적 제약으로 발생하는 정책 사각지대를 해소하는 사업이다. 권역별 전략산업을 중심으로 일자리 사업을 4년간 지원해 인구 유출 방지를 넘어 인구 유입을 촉진한다는 목표다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

부산·울산·경남에는 100억원을 들여 조선·자동차·기계부품 등 주력 산업 중심의 출퇴근-취업 연계 초광역 생활권 구축을 추진한다.

대구·경북과 충청권에는 각각 80억원, 30억원을 투입한다. 대구·경북은 미래모빌리티 분야의 전후방 협업기업 공동 연구개발(R&D)과 인적자원 역량 강화를 통해 대경이음 미래모빌리티 일자리-생활권 생태계 육성에 나선다. 충청권은 바이오·모빌리티 등 전략산업 인재 유입·정착·성장 선순환을 위한 초광역 경력 이음 생태계를 구축한다.

이번 사업은 각 지역의 주력 산업을 중심으로 인재들이 머물 수 있는 환경을 조성하는 데 초점을 맞추고 있다.

구체적으로는 정주 여건 개선을 위한 자산 형성 및 생계비 지원, 장기근속 및 재취업 지원, 기업탐방·현장실습 패키지 지원 등 현장에서 즉각 체감할 수 있는 다양한 지원책이 병행될 예정이다.

노동부는 자치단체 국장급을 중심으로 한 사업 추진단을 구성하고, 지방노동청장이 간사로 참여하는 민관 협업 시스템을 강화할 예정이다. 오는 7월부터 권역별 이행결의대회를 열고 프로젝트의 성공적인 안착도 지원한다.

김영훈 노동부 장관은 "광역이음프로젝트는 행정·지리적 한계를 넘어 지역 자원을 결집해 양질의 일자리를 창출하는 도약의 발판이 될 것"이라며 "중앙정부와 초광역 지자체의 긴밀한 협력을 통해 청년이 머무는 활기찬 지역 일자리 생태계를 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com