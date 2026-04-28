과천시, 시장 권한대행 체제 돌입…공백 없는 안정적 시정 운영

AI 핵심 요약beta
- 신계용 과천시장이 27일 지방선거 예비후보로 등록했다.
- 송용욱 부시장이 28일부터 시장 권한대행을 맡아 시정을 운영한다.
- 권한대행 기간 중 행정서비스와 공직기강을 철저히 관리한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 신계용 과천시장이 지난 27일 제9회 전국동시지방선거 예비후보자로 등록함에 따라 송용욱 부시장이 시장 권한대행을 맡아 시정을 운영한다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 이번 권한대행은 '지방자치법' 제124조에 따른 것으로, 신계용 시장은 예비후보자 등록일부터 선거일인 6월 3일까지 직무가 정지된다.
시는 권한대행 체제 기간에도 시민 생활과 밀접한 행정서비스가 차질 없이 제공될 수 있도록 부서별 주요 업무 추진 상황을 점검하고, 주요 현안 사업도 지속적으로 관리할 계획이다.
아울러 공직자의 정치적 중립 의무를 철저히 준수하고, 복무 관리와 비상연락체계 유지 등 공직기강 확립에도 각별히 유의할 방침이다.
특히 선거 관련 법정사무는 선거관리위원회 등 관계기관과 협조해 일정에 따라 차질 없이 추진하고, 재난·안전, 민원, 지역경제 등 시민 생활과 직결되는 분야도 공백이 발생하지 않도록 관리할 예정이다.
송용욱 과천시 부시장은 "권한대행 체제의 핵심은 평상시와 같은 안정적인 시정 운영"이라며 "공직자 모두가 정치적 중립을 지키면서 맡은 업무를 책임 있게 수행해 시민 불편이 없도록 하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com