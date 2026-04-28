박완수 후보, 제1호 '행복 UP 5대 복지공약' 발표…40~50대 지원 중심 강화

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생활 인센티브 카드 도입 혜택

1000억 원 도민행복기금 조성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 6·3 지방선거 재선 도전에 맞춰 40~50대 지원을 축으로 한 '행복 UP 5대 복지공약'을 1호 공약으로 내놨다.

박 지사는 28일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "부모 부양과 자녀 양육, 주거 부담을 동시에 짊어진 40~50대 '낀 세대'를 두텁게 지원하겠다"고 밝혔다. 연간 1000억원 규모의 '도민행복기금' 조성 계획도 함께 발표했다.

박완수 경남지사가 28일 오전 10시 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 첫 번째 공약으로 복지분야 '행복 UP 5대 복지공약'을 발표하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.28

핵심 과제는 '경남도민 멤버십 카드' 도입이다. 만 18세 이상 도민이면 누구나 발급받는 통합형 생활 인센티브 카드로, 공영주차장 30~50% 감면, 체육·문화시설 20% 할인, 임산부 대중교통 전액 면제, 협약 병원 검진료 10~20% 할인, 영화관 할인 등을 담았다.

5년 이상 장기 거주자에는 추가 혜택을 부여한다. 전용 앱을 통해 걷기·마라톤 참여 시 건강 마일리지를 적립하고 현금처럼 사용할 수 있도록 설계했다.

'4050 힘내라 포인트'도 도입한다. 40~50대 도민에게 연 10만원의 복지포인트를 최대 3년간 지급하는 방식이다. 초기에는 지역화폐나 선불카드로 지급하고, 향후 멤버십 카드와 연계해 쇼핑·의료 등으로 사용처를 넓힌다. 사용 범위는 주소지 시·군 내로 제한한다.

여성 건강 지원도 강화한다. HPV 관련 암 백신 무료 접종을 포함해 갱년기 진단비, 치료·여가 활동, 심리상담을 연계 지원하는 '여성 건강 안심 케어'를 추진한다. 약 51만 명이 대상이며, 백신은 권장 연령을 고려해 45세 이하 여성에게 적용한다.

방학 중 아동 식사 지원은 전면 시행한다. 맞벌이 가정 아동이 방학에도 급식 지원을 받을 수 있도록 교육청과 협력해 사각지대를 해소할 계획이다. 도는 지난 겨울방학 약 2만9000명을 대상으로 관련 사업을 운영한 바 있다.

'경남도민연금 시즌2'도 추진한다. 기존 만 40~55세 가입 대상을 확대하고, 청년·자녀교육·시니어·마을연금 등으로 세분화해 자산 형성, 교육비 경감, 공동 수익 창출을 지원한다는 구상이다.

박 지사는 "지난 4년간 도민 체감형 복지를 과감히 추진해 왔다"며 "민선 9기에도 더 따뜻하고 확실한 복지를 선보이겠다"고 말했다.

도민행복기금은 공공개발이익 환수, 민간개발 공공기여, 공공 에너지 수익, 관광·레저 사업, 지역 투자펀드, 특수목적기금 등 다양한 재원을 통해 마련할 방침이다.

news2349@newspim.com