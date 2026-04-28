아미코젠, 농식품부 '국가 바이오소부장 국산화' 핵심 과제 선정

시제품 생산·대량생산 공정 개발 담당…바이오 소부장 자립화 기여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오소재 및 헬스케어 전문기업 아미코젠은 농림축산식품부가 추진하는 국가 정부과제에 참여기관으로 선정돼 세포배양 배지 국산화를 위한 핵심 과제 수행에 참여한다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 과제는 '농생명 유래 펩타이드를 활용한 세포배양 바이오피드 제형화 기술 개발(K-bioFEED)'을 중심으로 바이오의약품 생산 공정에 필수적인 배지 소재의 국산화를 목표로 하며, 전남대학교가 주관해 수행된다.

최근 국가필수의약품 공급 중단 사례가 증가하는 가운데, 원료의약품 및 바이오소재의 해외 의존도가 높은 구조가 주요 원인으로 지적되고 있다. 특히 바이오의약품 생산의 핵심 소재인 세포배양 배지는 미국·유럽 등 글로벌 기업에 대한 의존도가 매우 높은 상황으로, 공급망 리스크에 취약한 구조를 보이고 있다.

아미코젠 로고. [로고=아미코젠]

아미코젠은 본 과제에서 위탁기관으로 참여해 시제품 생산 및 대량생산 공정 개발을 담당하며, 연구 성과의 실제 산업 적용 가능성을 확보하는 핵심 역할을 수행한다.

특히 식물 및 미생물 유래 펩타이드는 저농도에서도 세포 성장과 생존성을 개선할 수 있는 기능성 소재로 주목받고 있으며, 기존 외산 성장인자 및 혈청 의존도를 낮출 수 있는 대안으로 평가된다. 아미코젠은 이번 과제를 통해 공정 최적화 및 생산 기술을 고도화하고, 배지 소재 국산화 기반 구축에 기여할 계획이다.

박철 아미코젠 대표이사는 "이번 정부 과제 선정은 바이오 소부장 국산화를 위한 핵심 기술력을 국가 차원에서 인정받은 것"이라며 "세포배양 배지의 원천소재부터 제형화 기술까지 내재화해 글로벌 바이오 소재 시장에서 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 아미코젠은 앞서 보건복지부 국가필수의약품 공급 안정화 정부과제에 선정된 데 이어 이번 농림축산식품부 과제에도 참여하며 정부과제 수행 역량을 확대하고 있다. 회사는 향후에도 정부과제와의 연계를 통해 바이오 소재 분야의 기술 자립도를 높이고, 국가필수의약품 공급망 안정화에 기여하는 한편 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 이어간다는 방침이다.

nylee54@newspim.com