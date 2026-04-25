사우디, 월드컵 52일 남기고 '대표팀 신입' 도니스 감독과 계약 발표

AI 핵심 요약beta
- 사우디아라비아축구협회는 24일 도니스 감독을 대표팀 사령탑으로 임명했다.
- 에르베 르나르 전 감독을 17일 경질하고 2026 월드컵 52일 전 교체했다.
- 도니스는 알칼리즈 클럽 출신으로 계약은 2027년 7월까지다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=사우디아라비아 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 52일 전 사령탑을 교체했다. 에르베 르나르(57) 전 감독 대신 게오르기오스 도니스(56) 감독이 사우디 대표팀을 이끈다.
사우디아라비아축구협회(SAFF)는 지난 24일(한국시각) 도니스 감독을 국가대표팀 감독으로 임명했다. 계약기간은 2027년 7월까지다.
도니스 감독은 직전까지 사우디 축구리그 알칼리즈 클럽을 이끌고 있던 현직 사령탑이다. 그리스, 키프로스, 사우디 등 여러 팀을 이끈 경험이 있는 지도자지만 국가대표 사령탑은 이번이 처음이다.
사우디축구협회는 지난 17일 르나르 전 감독의 경질을 발표했다. 르나르 전 감독은 2019년 사우디 대표팀 사령탑으로 처음 부임했고 이후 2024년 복귀했다. 첫 임기 때는 카타르 월드컵 본선행을 이끈 데다 외국인 사령탑 최다승(18승) 기록을 세우기도 했다.
그러나 복귀 후인 지난해 12월 2025 카타르 아랍컵 준결승에서 요르단에 0-1로 패해 우승에 실패했다. 또 지난 3월 A매치에서 이집트에 0-4, 세르비아에 1-2로 패한 것이 요인이 되어 결국 또 이별하게 됐다.
사우디는 오는 6월 열리는 북중미 월드컵에서 H조에 편성돼 우루과이, 스페인, 카보베르데와 맞붙는다.
한편 도니스 감독이 사우디 대표팀에 부임하면서 공석이 된 알칼리즈는 거스 포옛 전 전북 현대 감독이 임시 사령탑으로 지휘봉을 잡는다.
willowdy@newspim.com