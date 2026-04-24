부산시, 국제수로기구 인프라센터 설립…해양정보 표준 선도 거점 확보

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센터, S-100 표준 개발과 운영 담당

해양정보 산업 집적·인증 확대 기대



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 지난 19일부터 23일까지 닷새간 열린 국제수로기구(IHO) 총회에서 '국제수로기구(IHO) 인프라센터' 부산 설립이 최종 확정됐다고 24일 밝혔다.

인프라센터는 항해용 해도 관리와 해양정보 표준 개발·운영, 디지털 해도 국제표준(S-100) 상용화 연구와 운용 시험을 담당하는 기술 전담 조직이다.

국제수로기구(IHO, International Hydrographic Organization)는 1921년 모나코에서 설립된 정부 간 국제기구로, 선박의 해도 및 해양조사 관련 국제표준의 제정과 운영을 담당한다. 타 국가에 설치되는 것은 이번이 처음이다.

지난 19일부터 23일까지 개최된 국제수로기구(IHO) 총회에서 '국제수로기구(IHO) 인프라센터' 부산 설립이 최종 확정됐다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

앞서 시는 해양수산부 국립해양조사원과 협력해 인프라센터 유치를 추진해 왔으며, 2024년 한국 유치 결정, 지난해 국제수로기구(IHO) 이사회에서 부산이 설립지로 결정된 데 이어 이번 총회에서 최종 승인을 받았다.

시는 인프라센터 유치로 해양정보 표준 개발과 국제 보급 기능을 지역에 확보하게 됐다고 설명했다. 자율운항선박 등 변화하는 항해 환경에 대응하는 S-100 표준 개발을 지원하는 핵심 거점 역할도 기대된다.

부산 국제금융센터(BIFC)에 사무공간을 조성하고, 해양수산부와 협력해 행정·재정적 지원을 지속적으로 추진할 계획이다.

시는 안정적 설립·운영을 위해 지난 2월 해양수산부와 업무협약을 체결했으며, 사무공간 조성이 완료된 하반기에는 인프라센터와 구체적 설립·운영을 위한 삼자 협약도 체결할 계획이다.

하반기 운영 예정인 인프라센터는 초기 10여 명의 직원으로 각종 해양정보 표준 및 서비스의 개발· 운영·관리, 표준 활용교육 및 전자 해도 항해장비 승인 지원 등의 업무를 시작하여 점진적으로 인원을 늘려 나갈 예정이다.

시는 센터 설립이 해양정보, 해도, 항해장비, 자율운항선박 등 관련 산업 집적을 촉진하고 국제회의와 교육·인증 프로그램 확대에도 기여할 것으로 보고 있다. 전자해도 관련 국제회의 정례 개최와 품질관리 교육도 추진할 계획이다.

박형준 시장은 "국제수로기구(IHO) 인프라센터 부산 설립은 부산이 세계 해양정보 표준을 선도하는 도시로 도약하는 중요한 전환점"이라며, "앞으로 해양디지털 산업과 연계한 실질적인 성과 창출을 위해 노력하는 한편 인프라센터의 성공적 운영을 위한 지원도 이어 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com