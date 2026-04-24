안치권 의왕시 부시장, 주요 현안 사업 점검…"공백 없는 행정 역량 집중"

AI 핵심 요약beta
- 경기 의왕시는 6월 3일 지방선거를 앞두고 24일 권한대행 체제에 돌입했다.
- 안치권 부시장이 긴급 간부회의를 주재해 공직자들의 정치적 중립과 행정 공백 방지를 강조했다.
- 문화예술회관과 부곡커뮤니티센터 공사 현장을 점검하며 안전관리와 차질 없는 사업 추진을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거와 관련해 권한대행 체제에 돌입한 가운데, 안치권 부시장이 시 주요 현안 사업 점검에 나섰다고 24일 밝혔다.
시에 따르면 안 부시장은 지난 23일 시청 중회의실에서 긴급 간부회의를 주재하고, 지방선거 기간 공직자들의 정치적 중립을 강조했다. 아울러, 행정 공백이 발생하지 않도록 전 공직자들이 맡은 바 업무에 최선을 다해줄 것을 당부했다.
간부회의 이후 안 부시장은 공공시설 건립 현장을 방문해 공사 관계자들과 함께 안전 점검을 실시했다. 이날 현장 점검 대상은 '문화예술회관'과 '부곡커뮤니티센터' 공사 현장으로, 두 시설 모두 시민들의 문화·여가 수준 향상에 크게 기여할 것으로 기대를 모으는 공공시설이다.
현재 지상 4층 골조 공사가 진행 중인 문화예술회관 건립 현장에서는 대규모 공연 시설인 만큼 공사 전반에 걸친 철저한 안전관리와 함께, 관람객들이 편리하게 이용할 수 있는 시설 조성을 주문했다.
이어, 지상 1층 골조 공사가 진행 중인 부곡커뮤니티센터 건립 현장을 찾아서는 해당 시설이 아동 복지시설, 도서관 등 다양한 주민 커뮤니티 기능이 포함되는 공간인 점을 고려해, 향후 시설 간 유기적인 연계가 가능하도록 공사 단계부터 면밀히 추진해 줄 것을 강조했다.
안치권 부시장은 "시정 운영에 한 치의 흔들림이 없도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"며 "공직자 모두가 책임감을 갖고 시민 불편이 발생하지 않도록 최선을 다해달라"고 말했다.
이어, "문화예술회관과 부곡커뮤니티센터는 시민 삶의 질 향상과 직결되는 핵심 공공시설인 만큼, 안전을 최우선으로 하면서도 차질 없이 사업이 추진될 수 있도록 철저히 관리해 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com