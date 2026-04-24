김대중 통합특별시 교육감 예비후보 "전한길 5·18 왜곡은 불법"

AI 핵심 요약beta
- 김대중 전남광주통합특별시 교육감 예비후보가 24일 역사강사의 5·18 왜곡 주장을 위법이라 지적했다.
- 김 후보는 5·18 정신을 헌법 전문에 담고 민주주의 교육을 국가 기본교육으로 확립할 것을 공약했다.
- 학생들이 역사적 사실을 올바르게 이해하도록 민주주의·헌법교육 강화를 추진하겠다고 밝혔다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남광주통합특별시 교육감 예비후보가 역사강사 전한길의 5·18 민주화운동 왜곡 주장에 대해 위법성을 지적하며 민주주의·헌법교육 강화를 공약으로 제시했다.
김 후보는 24일 SNS 입장문을 통해 "반민주적 독재의 망령이 여전히 남아 있다"며 "5·18 정신을 헌법 전문에 담고 민주주의 교육을 국가 기본교육으로 확립해야 한다"고 밝혔다.
그는 전한길이 유튜브에서 5·18에 북한군 개입설 등을 제기한 데 대해 "이는 '5·18민주화운동 등에 관한 특별법' 제8조가 금지한 허위사실 유포 및 역사 왜곡·비방 행위에 해당한다"고 주장했다.
김 후보는 5·18을 "군사독재에 맞서 시민이 민주주의를 지켜낸 헌법 가치의 출발점"으로 규정하며 "5·18 정신은 12·3 내란 극복 과정에서 이어진 '빛의 혁명'으로, 새로운 국민주권정부를 탄생시킨 K-민주주의의 결실"이라고 평가했다.
이어 "시민들이 보여준 평화적 민주주의는 1980년 5월의 정신이 현재까지 이어지고 있음을 보여준다"며 전남·광주에 'K-민주주의 전당' 건립 추진 의사를 밝혔다.
김 후보는 "학생들이 역사적 사실을 올바르게 이해하고 민주주의 가치와 원리를 체득할 수 있도록 민주주의 교육과 헌법교육을 강화하겠다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com