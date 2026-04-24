전남도, 예산 주민참여 제안 공모…내달 29일 접수 마감

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 2027년 예산 편성을 위해 내달 29일까지 주민참여예산 제안사업을 접수한다.
- 주민이 직접 예산 과정에 참여해 지방재정 운영의 투명성과 민주성을 높이는 제도다.
- 전남도 주소나 직장을 둔 주민이면 누구나 신청 가능하며 전 분야 제안이 가능하다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 2027년 예산 편성을 앞두고 주민참여예산 제안사업 공모에 나섰다.
전남도는 주민이 직접 예산 과정에 참여하는 '주민참여예산제' 운영을 위해 내달 29일까지 제안사업을 접수한다고 24일 밝혔다.
주민참여예산제도는 지자체의 예산 과정에 주민이 직접 참여해 지방재정 운영의 투명성과 민주성을 높이는 제도다.
공모 대상은 도 전역에 파급효과가 있는 주민 복리증진 및 지역발전 사업으로, 기획·사회, 행정·환경, 경제·관광·문화, 건설·소방, 농·수산 등 전 분야에서 제안이 가능하다.
신청 자격은 전남도에 주소를 두거나 직장을 둔 주민이면 누구나 가능하다. 접수된 사업은 담당부서의 타당성 검토와 주민참여예산위원회 심사를 거쳐 최종 선정된다.
제안서는 '주민e참여' 또는 전남도 누리집을 통한 온라인 접수와 함께 도청 예산담당관실 방문 및 우편 제출도 가능하다.
제갈래원 전남도 예산담당관은 "주민참여예산제는 도민 의견을 도정에 반영하는 핵심 제도"라며 "다양한 정책 제안이 실제 사업으로 이어질 수 있도록 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com