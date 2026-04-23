전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
정책·서울 총리실

속보

더보기

서울·경기 주택 거래 746건 '위법' 의심…정부, 강력 대응 방침

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국무조정실 부동산감독추진단이 23일 이상거래 조사 결과를 공유했다.
  • 지난해 7~10월 서울·경기 주택 거래 746건이 위법 의심으로 적발됐다.
  • 편법 증여 572건이 가장 많았고 정부는 철저 조사와 엄정 대응을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

23일 서울청사서 12차 부동산 불법행위 대응협의회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 지난해 7월부터 10월까지 신고된 서울·경기 일부 지역 주택 거래 가운데 746건이 위법 의심 거래로 나타났다. 정부는 부동산 불법 행위에 대한 강력 대응을 재차 언급했다.

국무조정실 부동산감독추진단은 23일 정부서울청사에서 제12차 부동산 불법행위 대응협의회를 열었다고 밝혔다.

회의에는 국토교통부, 금융위원회, 국세청, 경찰청 등 관계기관이 참석했다. 이들 참석 기관은 부동산 불법행위 조사·수사 현황 및 향후계획 등을 공유하고 공조방안을 논의했다.

이날 회의에서는 국토부의 서울·경기지역 주택 이상거래 기획조사 결과가 집중 논의됐다.

정부서울청사 전경 [사진=뉴스핌 DB]

국토부는 지난해 7월부터 10월 거래 신고분 가운데 서울·경기 주택 위법 의심거래 746건을 적발했다고 보고했다. 하나의 거래에 여러 위법 의심 행위가 나와, 행위별로는 867건이 적발됐다. 국토부가 조사한 해당 기간 동안의 이상거래 신고분은 총 2255건으로, 조사한 사례의 33.1%가 위법 의심거래로 드러난 셈이다.

위법 의심 행위는 편법 증여 및 특수관계인 차입금 과다 사례가 572건으로 가장 많았다. 가격·계약일 거짓신고 등은 191건으로 나타났다. 대출자금 용도 외 유용 사례는 99건, 공인중개사법 위반 등은 4건, 부동산 실명법 위반은 1건이었다.

이번 기획조사는 대출규제 강화 및 토지거래허가구역 확대 등 시장 안정화 대책이 본격적으로 실행됨에 따라, 편법 대출·증여나 토지거래허가 위반 등 시장질서를 교란하는 이상거래가 확대될 우려에 대비해 실시됐다.

지난해 1~6월 거래신고분 조사 지역은 서울 및 경기 일부 6곳에 그쳤으나, 이번에는 해당 지역 외에도 광명·의왕·하남 등 경기 지역 9곳이 추가됐다.

위반 행위별 사례를 보면 한 매수인은 모친 소유 서울 아파트를 23억4000만원에 매수하면서 매도인인 모친을 임차인으로 하는 전세계약(17억원)을 체결했다. 편법 증여로 의심된 해당 거래는 동일 평형의 시세 대비 약 5억원 낮게 거래됐고, 특수관계인간 저가 거래에 따른 증여에 대한 검토가 필요하다는 판단에 따라 국세청으로 통보됐다.

부동산 실명법 위반 사례도 나왔다. 매수인 A씨와 외국 국적 배우자 B씨는 부부 공동자금으로 서울 아파트를 매도인이 임차인으로 계속 거주하는 조건으로 매수했다. 당시 이들 부부는 지난해 8월부터 시행된 외국인 매수자 4개월 내 입주 및 2년 실거주 의무를 회피하기 위해 부부 공동 명의로 신고하지 않고 매수인 A씨의 단독 명의로 신고했다. 부동산 실명법상 제8조 배우자 간 특례가 적용되지 않는 법령상 제한 회피 목적으로 판단돼 정부는 경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔다.

국토부는 매년 실시한 미등기 거래 모니터링 결과도 공유했다. 지난해 상반기 신고된 전국 아파트 거래 25만여건을 조사한 결과 미등기 거래는 306건(0.12%)으로 확인됐다. 국토부는 조사 결과를 각 시군구에 통보, 허위신고 및 해제 미신고 등에 대한 추가 조사와 행정처분을 요청했다.

김용수 국무2차장 겸 부동산감독추진단장은 "부동산 시장 질서확립을 위하여 통보된 이상거래 의심사례에 대해 관계기관이 즉시 철저한 조사 및 수사를 실시하고, 무관용으로 엄정히 대응할 것"이라고 강조했다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동