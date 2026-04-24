금성침대 슬렙트, 수원점 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- 금성침대가 프리미엄 브랜드 슬렙트로 롯데백화점 수원점에서 24일부터 팝업스토어를 운영한다.
- 슬렙트는 맞춤형 수면 환경을 제안하는 백화점 전용 브랜드로 국내 생산 제품에 고급 소재를 적용했다.
- 팝업 기간 할인과 사은품 증정 프로모션을 진행하며 백화점 중심 유통 채널 확대를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 금성침대가 프리미엄 브랜드 '슬렙트(Slept)'를 통해 백화점 팝업스토어를 확대 운영한다.
금성침대는 롯데백화점 수원점에서 4월 24일부터 7월 31일까지 팝업스토어를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 롯데백화점 노원점에 이은 두 번째 팝업이다.
슬렙트는 금성침대의 제조 기술을 기반으로 선보인 백화점 전용 프리미엄 브랜드다. 1인 가구, 신혼부부, 가족 등 다양한 소비자층을 대상으로 맞춤형 수면 환경을 제안하는 것을 목표로 한다.
제품은 매트리스와 프레임 모두 국내에서 생산되며, 벨기에 원단, 구스패드, 홀스헤어, 양모 등 소재를 적용했다. 난연 소재를 포함해 안전성을 고려한 설계가 적용된 점도 특징이다.
또한 패브릭, 프레임, 원단 등을 선택할 수 있는 커스터마이징 시스템을 제공해 소비자 선택 폭을 넓혔다.
팝업 기간 동안 방문 고객을 대상으로 할인 및 사은품 증정 프로모션이 진행된다. 구매 금액에 따라 추가 혜택도 제공될 예정이다.
금성침대는 노원점과 수원점 팝업 운영을 시작으로 백화점 중심 유통 채널 확대를 추진할 계획이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com