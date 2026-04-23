"경기도 육성 기후테크 스타트업들 '에디슨 어워즈' 4관왕...기술력 입증"

'2026 에디슨 어워즈(Edison Awards)' 금상 2개·은상 2개 차지

"경기도의 성장 시스템이 실제 성과로 입증됐다는 점에서 큰 의미"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 육성하는 기후테크 스타트업들이 '2026 에디슨 어워즈(Edison Awards)'에서 금상 2개와 은상 2개를 차지하며 기술력을 입증했다.

에디슨어워즈 플랜트너 수상사진. [사진=경기도]

23일 도에 따르면 지난 16일 미국 플로리다주에서 열린 에디슨 어워즈에서 도의 지원을 받은 2024년 1기 선정 기업 '퍼스트랩'(FUST Lab)과 2025년 2기 선정 기업 '오아페'(OAFE)가 금상을, '플랜트너'(PLANTNER)와 '피엠에너지솔루션'(PM Energy Solution)이 은상을 각각 차지했다.

1987년부터 토머스 에디슨의 업적을 기리기 위해 매년 열리는 에디슨 어워즈는 기술성과 시장성, 사회적 영향력을 종합 평가해 '혁신계의 오스카상'으로 불리는 세계 최고 권위의 상이다.

경기도는 2024년부터 경기창조경제혁신센터와 함께 기술 혁신성과 시장 가능성을 갖춘 우수 기후테크 스타트업을 2024년, 2025년 각각 33곳 선발해 사업화자금, 글로벌 진출 컨설팅, 대·중견기업과의 기술협력 등을 지원하고 있다. 이번 수상은 도의 지원이 결실을 맺었다는 평가다.

분야별로 살펴보면 '물, 식량 및 농업(Water, Food & Agriculture)' 분야에서 금상의 영예를 안은 퍼스트랩은 고도산화기술을 활용해 썩지 않는 오염물질을 처리하는 솔루션인 '카비톡스(CAVITOX)'로 수처리 기술의 혁신성을 인정받았다. 같은 분야에서 은상을 받은 플랜트너는 성분 방출을 정밀하게 제어해 비료 유실률을 줄이는 천연 코팅 비료 기술을 통해 친환경 농업의 경쟁력을 입증했다.

에디슨어워즈 수상식 단체사진. [사진=경기도]

'에너지 및 기후 회복성(Energy & Climate Resiliency)' 분야에서 오아페는 버려지는 식물 폐기물로 만든 생분해성 플라스틱 '스테온(STEON)'을 선보이며 기존 플라스틱을 대체할 친환경 소재의 대안을 제시해 당당히 금상을 차지했다. 피엠에너지솔루션은 에너지 저장 효율을 극대화한 산업 장비용 스마트 리튬 배터리 '테라비츠(TeraVitz)'로 은상을 받으며 자원 순환 중심의 뛰어난 기술력을 세계 무대에 알렸다.

변상기 경기도 기후환경정책과장은 "지난해에 이어 2년 연속 에디슨 어워즈 수상은 경기도의 성장 시스템이 실제 성과로 입증됐다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 기후테크 스타트업이 기술 혁신성을 바탕으로 세계 시장으로 도약할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com