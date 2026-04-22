함양군, 천령문화제 내달 1일 개막…전국 예술인 참여

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다양한 공연·체험 프로그램 운영

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 다음달 1일부터 4일까지 나흘간 지역 대표 종합문화축제인 '제65회 천령문화제'를 개최한다고 22일 밝혔다.

함양군과 축제위원회가 주최·주관하는 이번 행사는 전통과 현대를 아우르는 공연과 체험 중심 프로그램으로 구성돼 군민과 관광객이 함께하는 참여형 축제로 마련됐다.

제65회 천령문화제 포스터[사진=함양군] 2026.04.22

막일인 1일에는 어린이날 기념행사를 시작으로 고유제, 선비행렬, 개막식과 축하공연이 이어지며 축제의 시작을 알린다. 김수찬, 양지원, 배서연, 김혜진, 최전설 등 초청 가수들이 무대에 올라 관람객 유입을 견인할 전망이다.

2일에는 전국 시조창 경연대회와 풍물 한마당, 예총제 등이 진행되며, 재외 함양 가수 공연과 금잔디 축하무대가 이어진다. 특히 경남 유망 예술인을 발굴하는 '경남 아티스트 원픽 선발대회'가 함께 열려 지역 문화산업 활성화에도 관심이 쏠린다.

3일에는 전국 국악 경연대회와 군민 바둑대회, 한시 백일장 등 전통문화 프로그램과 청소년·가족 참여 행사가 결합된 일정이 진행된다. 김혜연, 지원이, 김다나 등 인기 가수들이 참여하는 축하공연도 예정돼 축제 분위기를 끌어올릴 것으로 보인다.

폐막일인 4일에는 동아리 공연과 기관·단체 장기자랑에 이어 윤도현밴드(YB)와 가수 영기의 무대가 펼쳐지고 폐막식으로 일정을 마무리한다.

행사 기간에는 사진·미술·시화 전시와 무료 사진 촬영, 먹거리 장터, 농특산물 판매, 체험 프로그램 등이 상시 운영돼 방문객 체류 시간 확대와 지역 소비 촉진 효과가 기대된다.

축제위원회 관계자는 "천령문화제가 지역 공동체의 결속과 문화 정체성을 공유하는 장이 될 것"이라며 "안전 관리와 편의 제공에 만전을 기해 누구나 편안하게 즐길 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

yun0114@newspim.com