"전국 러너 1만명 집결"…음성 반기문마라톤 26일 개막

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외지인 참가자 80% '전국구 축제' 도약

반기문 전 총장 참석·유니세프 기금 전달

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성에서 열리는 '반기문마라톤대회'가 전국 러너 1만여 명이 참석한 가운데 역대 최대 규모로 치러진다.

음성군은 오는 26일 음성종합운동장에서 제20회 반기문마라톤대회를 개최한다고 밝혔다.

2025 반기문마라톤대회 모습. [사진=음성군] 2026.04.22 baek3413@newspim.com

올해 대회에는 총 1만1546명이 참가 신청을 마쳐 당초 목표였던 8000명을 크게 웃돌았다.

특히 전체 참가자의 80.4%에 해당하는 9281명이 외지에서 유입되며, 대회는 지역 행사를 넘어 전국 단위 스포츠 이벤트로 자리매김했다.

종목별로는 풀코스 1002명, 하프코스 1820명, 10km 3833명, 4.2km 건강 달리기 4891명 등 다양한 계층이 참여해 흥행을 예고했다.

대회 당일에는 반기문 전 유엔(UN) 사무총장 부부가 참석해 참가자들을 격려하고, 유니세프 기금 전달식을 통해 '평화와 나눔'의 의미를 더할 예정이다.

코스는 음성종합운동장을 출발해 소여리, 감우재, 무극 저수지, 생극 오생리 등을 연결하는 구간으로 구성됐다.

완주자 전원에게는 메달과 음성 특산품이 제공되며, 풀코스 남녀 우승자에게는 각각 50만원의 상금과 상장이 수여된다.

음성군 관계자는 "20주년을 맞아 역대 최다 인원이 참가하는 만큼 안전을 최우선으로 관리해 모두가 즐기는 축제로 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com