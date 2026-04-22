박성훈 "국민의힘, 강원 마을회관 바닥에서 민생의 정답 찾겠다"

장동혁 대표·김진태 후보, 어민 면세유 지원 현황 점검

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 22일 강원도 양양 수산리 어촌마을회관에서 지역 맞춤형 지방선거 공약을 발표한다. 격식과 권위를 내려놓고 마을회관 바닥에 도민들과 나란히 둘러앉아 강원도 발전을 위한 진심을 전하겠다는 취지다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 "책상에 앉아 보고받는 수치가 아니라, 갯바람을 맞으며 살아가는 어민들의 손마디에서 민생의 정답을 찾겠다는 의지"라며 "김진태 후보가 이미 시작한 '회관일기'의 진심을 중앙당 차원에서 지원하고, 강원 전역으로 민생의 온기를 확산시키기 위한 것"이라고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

장동혁 대표와 김진태 국민의힘 강원지사 후보는 공약 발표 직후 수산항 위판장을 찾아 어민들의 고단함을 직접 체험할 예정이다. 박 대변인은 "새벽을 깨우는 땀방울이 대접받는 강원도를 만들겠다는 약속을 몸소 실천으로 보여드릴 것"이라고 강조했다.

이어 어업용 면세유 지원 현황도 면밀히 점검한다. 박 대변인은 "여당이 주장하는 '전국민 민생지원금'과 같은 무차별적 살포 예산 때문에 정작 고유가로 신음하는 어민들에게 꼭 필요한 면세유 지원 등 맞춤형 민생 예산이 소외되고 있지는 않은지 날카롭게 살필 것"이라고 지적했다.

그는 "국민의힘은 달콤한 선심성 공약 대신, 묵묵히 현장을 지키는 도민들의 삶을 실질적으로 바꾸는 정책으로 응답하겠다"며 "양양의 마을회관에서 시작된 이 진심의 울림이 강원도 전역으로 퍼져나갈 수 있도록, 국민의힘은 끝까지 도민 곁에 머물겠다"고 말했다.

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