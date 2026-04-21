천호성 예비후보 "노동존중 학교문화 조성·비정규직 처우개선"

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노동정책 총괄부서 신설 통한 통합적 노무관리 체계 구축 제시

임금·복무 차별 해소와 노동인권교육 강화 중심 정책 방향 강조

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 21일 노동절을 앞두고 학교 비정규직 처우 개선과 노동존중 문화 조성을 핵심 공약으로 제시했다.

천 예비후보는 이날 기자회견을 통해 "학교 비정규직은 교육공동체의 중요한 구성원"이라며 "계약 형태와 무관하게 차별 없는 노동환경을 만들어야 한다"고 밝혔다. 이어 "노동이 존중받는 학교가 곧 교육적으로도 바람직한 모습"이라고 강조했다.

천호성 전북교육감 예비후보가 21일 기자회견을 통해 노동존중 학교문화 조성 등의 공약을 발표했다.[사진=천호성 캠프]2026.04.21 gojongwin@newspim.com

현재 학교 현장은 급식, 돌봄, 방과후학교, 청소 등 다양한 영역에서 비정규직 노동자 의존도가 높아지고 있다.

전북지역에는 42개 직종 약 7000여 명의 비정규직이 근무하고 있으며, 시간제 강사 등을 포함하면 1만2000명 이상에 달한다. 전체 학교 종사자 약 3만6000명 가운데 3분의 1 수준이다.

그러나 이들은 저임금 구조와 복무 차별, 고용 불안 문제에 직면해 있으며, 이로 인한 노사 갈등도 반복되고 있다.

천 예비후보는 우선 노동정책 총괄 부서를 신설해 교원, 공무원, 비정규직을 아우르는 통합적 노무관리 체계를 구축하겠다고 피력했다.

이를 통해 분산된 노동 관련 업무를 일원화하고 정책 중심의 대응력을 강화하겠다는 구상이다.

또 비정규직의 임금과 복지 수준을 단계적으로 개선해 명절휴가비, 급식비, 맞춤형 복지비 등을 공무원 수준에 맞추고, 휴가·휴일 등 복무 차별 해소에도 적극 나서겠다고 강조했다.

돌봄 정책과 관련해서는 지자체와 협력해 돌봄전담사 등의 근무시간을 확대하고, 장기적으로 상시 전일제 도입을 추진하겠다는 계획이다.

아울러 비상시·비상근 형태로 근무하는 직종에 대해서도 노동시간과 근무일수를 단계적으로 확대해 생계 안정 기반을 마련하겠다고 밝혔다.

이와 함께 학생 대상 노동인권교육을 강화해 노동의 가치와 권리에 대한 이해를 높이고, 사회 진출에 필요한 기본 소양을 갖출 수 있도록 지원하겠다는 방침이다.

천 예비후보는 "교육의 질은 교육노동의 질에서 비롯된다"며 "노동이 존중받는 학교를 만들어 비정규직 처우 개선과 노동인권교육이 함께 이뤄지는 교육환경을 조성하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com