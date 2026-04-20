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에스원 "중소기업 화재 우려 50% 넘어…안전 대응 체계 미흡"

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AI 핵심 요약

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  • 에스원이 20일 중소기업 안전관리 현황 조사를 발표했다.
  • 대기업 68% 이상이 중대재해처벌법 체계 준비됐다고 답했다.
  • 화재 우려 1위이나 AI CCTV 등 선제 대응은 5% 미만이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중소기업 산업현장 안전관리 현황 조사결과 발표

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 에스원은 중소기업의 산업현장 안전관리 현황을 조사한 결과를 20일 발표했다. 4월 6일부터 14일까지 에스원 서비스 이용 기업 2만여 곳 중 1337개 기업을 대상으로 진행한 설문에서 중대재해처벌법 대응 체계는 갖춰지고 있으나 실제 사고 예방 역량에는 여전히 간극이 있는 것으로 나타났다.

중대재해처벌법 관련 안전 대응 체계 준비 상황을 묻는 질문에 500인 이상 기업 68.4%, 50~500인 미만 64.0%, 5~50인 미만 69.8%가 '준비가 잘 돼 있다'고 답했다.

에스원은 중소기업의 산업현장 안전관리 현황을 조사한 결과를 20일 발표했다. [사진= 에스원]

다만 산업현장에서 우려되는 점으로 '근로자의 인명 피해'를 꼽은 기업이 72.7%에 달했다.

가장 우려하는 사고 유형은 '화재·폭발'이 50.6%로 압도적이었다. 과열·정전 등 설비 이상(27.7%)까지 포함하면 응답 기업 10곳 중 8곳이 화재 관련 위험을 우려했다. 화재·폭발이 걱정되는 이유로는 '인명 피해 가능성'(54.2%)과 '법적 책임'(30.1%)이 상위에 올랐다.

그러나 실제 대응 체계는 미흡했다. 화재·과열 징후를 사전에 포착할 수 있는 '화재 감지 시스템을 운영한다'는 응답은 20.6% 수준이었다. 

대부분의 현장은 연기 감지기, 가스 탐지기 같은 기본 감지 설비에만 머물러 있었다. 반면 '화재·과열 사전 감지 시스템'(34.2%), '과열·이상 징후 자동 알림'(32.0%) 등 선제 대응 체계에 대한 관심은 높았다.

CCTV 운영에서도 인력 부담이 큰 것으로 확인됐다. 안전 대응 체계 운영 시 어려움으로 'CCTV 관제 요원 채용·운영 부담'을 꼽은 기업이 73.4%였다. 응답 기업의 70.8%는 '녹화 중심 CCTV만 운영한다'고 답했으며, 운영 시 어려운 점으로 '야간·휴일 모니터링'(60.0%)을 1순위로 지목했다.

'기존 CCTV에 추가하고 싶은 기능'으로는 '실시간 위험 행동 감지'(30.9%), '작업자 쓰러짐·이상행동 감지'(20.8%), '지게차·중장비 접근 알림'(12.2%) 등 AI CCTV 기능이 대부분을 차지했다. 그러나 실제 'AI CCTV를 운영한다'는 응답은 4.7%에 그쳤다.

안전 대응 체계 고도화가 어려운 이유로 '비용 부담'을 꼽은 기업이 42.8%였다. 정부가 운영 중인 '안전일터 조성 지원사업'은 안전사고 예방 품목 도입 비용을 지원하지만 현장 인지도는 낮았다.

'잘 알고 있다'는 응답은 15.6%에 불과했고, '들어본 적은 있지만 자세히 모른다'(54.1%)와 '전혀 모른다'(30.3%)가 84.4%를 차지했다.

에스원 관계자는 "이번 조사를 통해 중소기업에서도 중대재해처벌법 대응 체계가 빠르게 구축되고 있음을 확인할 수 있었다"며 "에스원은 AI CCTV·스마트 안전관리 솔루션·열화상 카메라 등으로 고도화된 대응 체계 보급에 힘쓰는 한편 비용 부담이 걸림돌이 되지 않도록 렌털 서비스를 제공하고 '안전일터 조성 지원사업' 등 정부 지원 제도를 현장에 적극 알려 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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