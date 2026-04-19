풀무원푸드앤컬처, 부산 엑스 더 스카이서 '로제' 팝업 운영

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100층 전망대서 한 달간 체험형 콘텐츠 제공

로제 첫 정규 앨범 감상 가능한 리스닝존 마련

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 풀무원푸드앤컬처는 부산 해운대구에 위치한 전망대 '부산 엑스 더 스카이' 100층에서 글로벌 아티스트 로제의 'ROSÉ Encore Pop-up in BUSAN: one year of rosie' 앵콜 팝업스토어를 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 팝업은 더블랙레이블이 주최하고 팬덤코퍼레이션이 주관하는 프로젝트로, 부산 지역 파트너사 씨벨리와 함께 진행된다. 서울에 이어 부산으로 확장된 이번 행사를 통해 지역 방문객과 국내외 K-팝 팬 유입 확대가 기대된다.

부산 엑스 더 스카이에 마련된 글로벌 아티스트 '로제' 앵콜 팝업스토어 [사진=풀무원푸드앤컬처]

팝업스토어는 4월 17일부터 5월 17일까지 약 한 달간 운영되며, 매일 오전 10시부터 오후 9시까지 관람할 수 있다. 부산 최고층 전망대인 100층 공간과 해운대 오션뷰를 결합해 차별화된 콘텐츠 경험을 제공할 계획이다.

현장은 음악과 공간을 결합한 체험형 콘텐츠로 구성됐다. 로제의 첫 정규 앨범 'rosie'를 감상할 수 있는 리스닝존을 비롯해 포토존, 이벤트존, 굿즈 전시 공간 등이 마련됐다. 부산에서만 구매 가능한 한정 굿즈 5종도 선보인다.

부산 엑스 더 스카이 이용객은 별도 예약 없이 팝업스토어에 입장할 수 있다. 네이버 플레이스를 통해 'ROSÉ Encore Pop-up in BUSAN'을 예약한 고객에게는 전망대 입장료 50% 현장 할인 혜택이 제공되며, 당일 예약 후 즉시 이용은 제한된다.

이동훈 풀무원푸드앤컬처 대표는 "이번 팝업은 전망대 공간을 콘텐츠 중심으로 확장한 사례"라며 "앞으로도 다양한 아티스트 및 브랜드와 협업해 새로운 방문 경험을 제공하겠다"고 말했다.

한편 풀무원푸드앤컬처가 운영하는 부산 엑스 더 스카이는 2025년 '한국관광 100선'과 '코리아 유니크 베뉴 52선'에 선정된 바 있다. 최근에는 99층 오션뷰 레스토랑 '스카이99 그릴&파스타'를 리뉴얼 오픈해 제철 로컬 식재료를 활용한 메뉴를 선보이고 있으며, 레스토랑 이용 고객에게 전망대 입장료 무료 혜택을 제공하고 있다.

sykim@newspim.com