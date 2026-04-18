민주당 전남도당, 24곳 광역·기초의원 경선 마침표

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16~17일 권리당원 100% 투표

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남도당이 24개 선거구에 대한 광역·기초의원 경선 결과를 발표했다.

18일 민주당 전남도당에 따르면 이번 경선은 지난 16~17일 양일간 권리당원 선거인단 100% ARS 투표 방식으로 진행됐다.

더블어민주당 전남도당 로고 [사진=더불어민주당 전남도당] 2026.04.16 chadol999@newspim.com

전남도의원 보성군 제2선거구에서는 강경윤 후보가 이현우·한기섭 후보를 누르고 1위로 공천을 확정지었다.

기초의원 경선에서는 ▲목포 라 이형완·정재훈·유창훈▲여수 자 최정필·이선효·강성필▲순천 가 정영근▲순천 다 이현재·서병남 ▲순천 라 서선란·정광현·한상근▲순천 마 정미옥·이향기▲순천 사 신화철 ▲순천 아 김성하·양동진▲순천 자 한정민·손두기 등 후보가 확정됐다.

이어▲곡성 가 박종완·김재범▲곡성 나 김요순·김홍▲구례 가 선상원·김우정·유시문▲구례 나 문승옥·김수철·양준식▲나주 가 최문환·김해원·김관용▲나주 다 김소영·신상용▲영광 가 정용호·조일영·임영민 등 후보가 선정됐다.

또 ▲고흥 가 박경석·한승욱·류동철▲고흥 나 김민열·홍우열▲고흥 다 조영길·김준곤·김학태▲고흥 라 박규대·송종화 ▲보성 가 문점숙·김경미·안형상▲보성 나 전상호·윤정국▲보성 다 조영남·김정구 등 후보가 공천됐다.

해당 명단은 광역(3차) 및 기초의원(2차) 경선 결과를 나타낸 것으로 전략공천 후보는 포함하지 않았다.

ej7648@newspim.com