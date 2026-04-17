해남 두륜산서 녹차 체험…채엽·덖음 2주간 운영

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27일부터 초의선사 차밭서 진행

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군이 곡우를 맞아 두륜산 도립공원 녹차밭에서 녹차 체험 프로그램을 운영한다.

17일 해남군에 따르면 체험 행사는 오는 27일부터 내달 10일까지 2주간 두륜산 도립공원 내 녹차밭 일원에서 진행된다. 프로그램은 사전 예약 또는 당일 접수를 통해 오전·오후 하루 두 차례 운영된다.

해남 두륜산서 녹차 체험. [사진=해남군] 2026.04.17 ej7648@newspim.com

참가자는 두륜미로파크에서 채엽바구니를 수령한 뒤 녹차밭에서 직접 찻잎을 따고, 전통 방식의 덖음 체험까지 이어서 할 수 있다. 참가비는 1인당 5000원이며 채엽하는 모습을 폴라로이드 사진으로 촬영해 주는 이벤트도 함께 진행된다.

녹차 생육과 안전을 위해 채엽 체험은 회차당 20명, 덖음 체험은 회차당 10명으로 인원을 제한해 운영한다. 사전 예약 및 프로그램 관련 문의는 두륜산 도립공원 관리사무소에서 안내한다.

두륜산 녹차는 초의선사의 정신이 서린 유서 깊은 차로, 대흥사 일지암에 머물며 우리나라 차의 중흥기를 이끈 초의선사(1786~1866)는 '동다송'을 집필한 다성(茶聖)으로 알려져 있다.

두륜산 입구 산자락의 약 2만 8000㎡ 녹차밭에는 14만 주의 녹차나무가 친환경 방식으로 재배되고 있으며, 매년 채엽 시기마다 녹차 애호가와 가족 단위 방문객들의 체험장으로 인기를 얻고 있다.

ej7648@newspim.com