대구시, 로봇기반 공간컴퓨팅 창업 혁신거점 도약

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과기정통부 주관 공모 선정… 총 17억 8,600만 원 투입

AI·로봇·공간컴퓨팅 융합 창업기업 12개사 발굴 및 전주기 성장 지원

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 과학기술정보통신부 주관 '2026년 로봇기반 공간컴퓨팅 창업지원 사업' 공모에 최종 선정돼, 미래 산업을 이끌 유망 창업기업 발굴·육성을 위한 교두보를 마련했다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 과기정통부의 기술창업 지원 프로그램인 '넥스(NEX) 프로그램'의 지역 특화형 모델로, 대구테크노파크가 주관하고 대구창조경제혁신센터, 경북대학교, 대경로봇기업진흥협회가 참여하는 컨소시엄 형태로 추진된다.

대구시는 총 17억 8,600만 원(국비 12.5억, 시비 5.36억)을 투입해 AI·로봇·공간컴퓨팅 분야 창업 7년 이내 초기기업 6개사와 지역 관련학과 석·박사 출신 예비창업자 6개사 등 총 12개사를 선정·지원할 계획이다. 이를 위해 동대구 벤처밸리 내 대구테크노파크에 입주 공간을 확보했으며, 기업의 혁신 기술과 제품을 홍보할 쇼룸도 연내 구축할 예정이다.

대구시는 로봇기반 공간컴퓨팅 창업 혁신거점으로 도약한다. 2026.04.17 yrk525@newspim.com

선발된 기업에는 참여기관별 특화 프로그램을 연계 지원한다. ▲대구창조경제혁신센터는 맞춤형 멘토링과 데모데이 운영 등을 통해 투자유치 역량 강화를 돕고 ▲경북대는 CEO 역량 강화 교육 및 수요 맞춤형 교육을 제공한다. ▲대경로봇기업진흥협회는 국내외 전시회 공동관 운영과 글로벌 비즈니스 포럼 지원을 통해 기업의 시장 진출과 네트워크 확대를 뒷받침한다.

아울러 주관·참여기관이 협력해 기술개발부터 사업화, 투자, 글로벌 진출에 이르기까지 창업 전주기를 밀착 지원하며 기업의 안정적인 정착을 유도할 방침이다. 지원 대상 선정을 위한 사업 공고는 5월 초 진행될 예정이다. 대구시는 올해 성과를 바탕으로 향후 지원 규모를 단계적으로 확대하고, 지역 주력산업과의 융합을 통해 지속 가능한 창업생태계를 조성해 나갈 계획이다.

정의관 대구광역시 미래혁신성장실장은 "이번 공모 선정을 계기로 동대구 벤처밸리 기술창업 기업들이 지역 AI·로봇 산업을 이끄는 유망기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

yrk525@newspim.com