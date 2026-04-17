경기도자치경찰위 '지역 테마형 범죄예방 환경개선 사업' 공모

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"지자체와 협력을 강화해 도민이 체감하는 안전도 높일 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도자치경찰위원회가 도민의 안전한 보행 환경 조성을 위해 1인 가구와 빈집 밀집 지역, 다중밀집지역과 둘레길, 학교 주변 교육환경 보호구역 등을 중심으로 환경개선을 추진한다고 17일 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

침입 절도 예방, 야간 안전 확보 등 지역별 치안 현안에 맞춰 범죄 취약지역을 정비하는 범죄예방설계(CPTED) 프로젝트 '지역 테마형 범죄예방 환경개선 사업'으로, 신청 대상은 도내 경찰서, 모집 기간은 오는 30일까지다.

특히 올해는 예산을 지난해 5억 원에서 7억 원으로 확대했다. 지난해에는 14개 경찰서에서 16개 사업이 접수됐지만 예산 한계로 일부만 반영된 만큼, 올해는 더 많은 대상을 선정하거나 사업별 지원 규모를 늘릴 수 있을 것으로 기대된다.

위원회는 치안 인프라를 확충하고 사후 관리까지 강화하기 위해 시군 예산 매칭이 확정된 관서에 가점을 부여할 계획이다. 선정된 관서에는 사업 성격에 따라 최대 2억 원의 사업비가 차등 지원되며, 환경개선 기간은 10월까지다.

김정연 경기도자치경찰위원회 사무국장은 "지역마다 치안 수요가 다른 만큼 현장 점검을 통해 시급한 곳을 면밀히 살피고 있다"며 "지자체와 협력을 강화해 도민이 체감하는 안전도를 높이겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com