전국 광역단체장 4월17일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북지사가 16일 장수군 무주군 현장행정을 했다.
- 이장우 대전시장이 세계과학문화포럼 개회식과 문화공원 준공식에 참석했다.
- 박형준 부산시장이 게이트볼대회와 봄꽃 전시회 개막식에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김관영 전북지사
- 주요 사업장 현장행정 (10:00 장수군, 무주군)
▲강기정 광주시장
- 청사 집무
▲황기연 전남지사 권한대행
- 전남광주통합특별시 출범 준비 점검 사전회의(10:30 서재필실)
- 제46회 진도 신비의 바닷길 축제(15:00 진도 고군면)
▲이장우 대전시장
- 제11회 세계과학문화포럼 개회식(10:00 대전컨벤션센터)
- 소제중앙문화공원 조성사업 준공식(14:00 소제중앙문화공원)
- 2026 대전사이언스페스티벌 개막식(18:00 엑스포과학공원)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
- 충남 AI 특별위원회 신임 위원 위촉장 수여(10:00 접견실)
- 제46회 충남장애인의 날 행사(11:00 홍주종합경기장)
▲여중협 강원도지사 권한대행
- 통상업무
▲김영환 충북지사
- 충북 어르신건강대축제(10:00 내수생활체육공원)
▲박형준 부산시장
- 제37회 부산광역시장기 시민 게이트볼대회(10:00 삼락생태공원게이트볼장)
- 제6회 부산 봄꽃 전시회 개막식(11:00 부산시민공원)
- 언론 인터뷰-한국경제(14:00 집무실)
▲박완수 경남지사
- 제65회 경상남도민체육대회 개회식(17:00 함안공설운동장)
▲김두겸 울산시장
- 소상공인연합회 사무실 개소식 (14:30 경제일자리진흥원 1층)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 통상업무
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲김성중 경기도지사 권한대행
- 통상업무
▲박천수 제주도행정부지사
- 장애인의날 기념식(11:00 제주시 사라봉 다목적체육관)
- 서울제주도민회 면담(13:30 집무실)
[전국종합=뉴스핌]