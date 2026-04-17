서울시, 도시농업 전문가 30명 양성

친환경 재배 중심의 교육 과정…수료 후 원예·텃밭 강사 활동

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시는 도시농업 전문가를 양성하기 위해 오는 27일까지 참여자를 모한다고 17일 밝혔다. 모집은 30명이며, 교육은 5월 12일부터 약 한 달 동안 진행된다.

서울시농업기술센터에 따르면, 이번 '동행매력 도시농업전문가 양성교육'은 도시농업의 사회적 가치를 확산하고 전문 인력을 육성하기 위해 설계됐다. 해당 과정은 2012년 개설 이후 올해로 26기를 맞이하며, 지금까지 1070명의 수료생을 배출했다. 수료생들은 텃밭 강사나 자원봉사자로서 도시농업의 중요성을 시민들에게 전달하고 있다.

도시농업전문가양성 과정 참여자들이 학습을 하고 있다. [서울시 제공]

이번 교육 과정은 현장에서 활용 가능한 이론과 실습을 중점적으로 다루며, 친환경 재배기술과 병해충 관리 등을 포함한 총 80시간의 프로그램으로 구성된다. 교육을 이수하고 시험을 통과하면 수료증이 발급된다.

신청 자격은 농업계 학교 출신자는 물론 농업 관련 자격증 소지자 및 영농경력이 3년 이상인 서울 시민 등으로 제한된다. 신청은 서울시농업기술센터 홈페이지를 통해 가능하며, 27일까지 신청서와 필요 서류를 제출해야 한다. 최종 선발 결과는 5월 6일 발표된다.

조상태 서울시농업기술센터 소장은 "이번 교육을 통해 도시농업 전문 인력을 양성해 갈 것"이라며 "시민의 요구에 부응하는 교육을 지속적으로 추진하겠다"라고 말했다.

jycafe@newspim.com