전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in잠실] 롯데, 테이블 세터 또 변경... '쐐기타' 장두성은 중견수 출전

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 롯데가 16일 잠실 LG전 라인업을 바꿔 연승에 도전한다.
  • 노진혁을 2번으로 올리고 전민재·손호영을 제외한다.
  • 로드리게스가 선발 등판하며 기복 줄이기에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"전민재 타격 페이스 좋지 않아···손호영은 꾸준히 나서지 못하며 리듬 찾기 어려워"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 전날(15일) 승리로 반등의 발판을 마련한 롯데가 또 한 번 타선에 변화를 주며 연승 도전에 나선다. 특히 테이블세터를 하루 만에 다시 손보는 등 공격 흐름을 살리기 위한 고민이 엿보인다.

롯데는 16일 서울 잠실구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 LG와의 주중 3연전 마지막 경기를 앞두고 선발 라인업을 공개했다. 전날과 비교해 타순과 포지션에 적지 않은 변화가 있었다.

[서울=뉴스핌] 지난 15일 잠실 LG전에서 쐐기타를 기록한 롯데의 장두성. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

앞서 롯데는 15일 경기에서 LG를 2-0으로 제압하며 2연패에서 벗어났다. 시즌 성적은 6승 9패로, 아직 하위권에 머물러 있지만 분위기 반전에 성공했다는 점에서 의미 있는 승리였다.

이날 롯데는 레이예스(좌익수)-노진혁(1루수)-전준우(지명타자)-한동희(3루수)-윤동희(우익수)-한태양(2루수)-이호준(유격수)-손성빈(포수)-장두성(중견수) 순으로 타선을 구성했다.

가장 눈길을 끄는 변화는 상위 타순이다. 전날 3번 타자로 나섰던 노진혁이 2번으로 올라가면서 타선의 연결 고리 역할을 맡게 됐다. 반면 타격 컨디션이 떨어진 전민재와 손호영은 선발 라인업에서 제외되며 휴식을 부여받았다.

전민재의 빈자리에는 이호준이 선발 출전 기회를 얻었다. 롯데 김태형 감독은 "전민재의 타격 페이스가 좋지 않아 변화를 줬다"라며 타선 흐름을 바꾸기 위한 선택임을 설명했다.

중견수 포지션 역시 변동이 있었다. 황성빈이 내전근 불편으로 빠진 가운데, 전날에는 손호영이 그 자리를 맡았지만 이날은 장두성이 선발로 나선다. 장두성은 전날 경기에서 대수비로 투입된 뒤 중요한 순간 해결사 역할을 했다. 8회 2사 2루 상황에서 레이예스가 고의4구로 출루한 이후, 우전 적시타를 터뜨리며 팀에 추가점을 안겼다. 1-0으로 팽팽하던 흐름에서 승부를 가르는 결정적인 한 방이었다.

[서울=뉴스핌] 롯데 노진혁. [사진=롯데 자이언츠] 2026.04.14 willowdy@newspim.com

다만 김태형 감독은 이 장면에 대해 냉정한 평가도 내렸다. 그는 "그 타구는 타이밍이 맞아서 나온 것이라기보다는 운이 따랐다. 공이 안쪽으로 들어오면서 맞은 것"이라면서도 "그래도 계속 못 나가던 선수라 한 번 기회를 주고 싶었다"라고 밝혔다.

이어 손호영에 대해서는 "경기에 꾸준히 나서지 못하면 리듬을 찾기 어려운 부분이 있다"라고 덧붙이며 현재 외야진 운용에 대한 고민을 드러냈다.

선발 마운드에는 외국인 투수 엘빈 로드리게스가 오른다. 로드리게스는 올 시즌 기복 있는 투구 내용을 보이고 있다. 개막전이었던 지난 3월 28일 대구 삼성전에서는 5이닝 무실점으로 안정적인 출발을 보였지만, 이후 지난 3일 사직 SSG전에서는 4이닝 8실점으로 크게 흔들렸다. 그러나 직전 고척 키움전에서는 8이닝 1실점이라는 압도적인 투구로 반등에 성공하며 기대감을 높였다.

현재까지 성적은 3경기 2승 1패 평균자책점 4.76. 좋은 날과 그렇지 못한 날의 편차가 큰 만큼, 이날 경기에서는 안정적인 투구로 기복을 줄이는 것이 과제로 꼽힌다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동