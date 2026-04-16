JYP·하이브·SM·YG "합작법인 준비"...K팝 중심 '코첼라' 나올까

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 박진영 대중문화교류위원회 위원장의 JYP엔터테인먼트, 하이브, SM, YG가 K팝 중심의 글로벌 페스티벌의 주최를 위한 합작 법인 설립을 준비한다.

16일 JYP엔터테인먼트에 따르면 JYP, 하이브, SM, YG 4개사는 K컬처 산업의 글로벌 확장을 위해 위원회와 민관 협력 모델을 논의 중이다.

박진영 JYP엔터테인먼트 창의성총괄책임자(CCO)가 26일 경북 경주 우양미술관에서 열린 '2025 APEC 문화산업고위급대화 환영만찬 리셉션'에서 세계를 잇는 K-POP을 주제로 발표를 하고 있다. [사진=문화체육관광부]

앞서 박진영 위원장은 지난해 10월 경기 고양 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 해당 사업을 언급하며 "패노미논(Fanomenon, 팬들이 일으키는 현상)이라는 이름의 메가 이벤트를 한국과 전 세계에서 개최하겠다"고 밝힌 바 있다. 당시 준비 기간 2년을 거쳐 2027년 12월부터 매년 국내 페스티벌 개최를 목표로 한다는 프로젝트의 윤곽이 드러났다.

이번 글로벌 페스티벌 구축을 위해 4개사는 합작법인 설립을 준비 중이다. 지난해 10월 대통령 직속 기관으로 대중문화교류위원회가 출범하고, 최휘영 문체부 장관과 함께 박진영 위원장이 공동위원장으로 나서며 이번 사업을 추진해온 것으로 해석된다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 보이그룹 스트레이 키즈 멤버들이 22일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 정규 4집 카르마(KARMA) 발매 기념 기자간담회에서 세리머니를 하고 있다. 타이틀곡인 세레머니(CEREMONY)는 강렬한 트랩 EDM과 베일리 펑크 리듬, 강력한 플럭, 파워풀한 비트, 중독성 있는 훅이 어우러진 곡이다. 2025.08.22 ryuchan0925@newspim.com

JYP 측은 4개사가 협력 가능성을 살피는 단계라며 안정적 추진을 위한 검토 중이라고 현재 상황을 전했다. K팝 업계의 대기업들이 모인 만큼 공정거래위원회 기업결합 신고 등 여러 절차가 맞물려 있다. 사업 역시 초기 검토 단계로 구체적 내용 및 운영 방식 등은 정해지지 않았다.

JYP 등 4개사가 협력해 글로벌 페스티벌 개최에 착수할 경우, 미국의 '롤라팔루자' '코첼라', 영국 '글래스톤베리 페스티벌' 등의 대항마로 떠오를 가능성이 제기된다. K팝의 본진인 한국에서 K팝 대표 기업들의 협력을 통해 전 세계적인 메가 이벤트가 성사될지 글로벌 팬들의 이목이 집중된다.

jyyang@newspim.com