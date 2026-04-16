[일본 증시] 닛케이, 사상 최고치 다시 썼다...5만9518.34엔

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 16일 닛케이주가는 3거래일 연속 상승하며, 지난 2월 27일 기록했던 사상 최고치(5만8850엔27전)를 경신했다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 2.38%(1384.10엔) 상승한 5만9518.34엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 1.17%(44.13포인트) 오른 3814.46포인트로 마감했다.

미국과 이란이 휴전을 연장할 것이라는 관측과 전일 미국 기술주 상승을 계기로 해외 투기 자금이 주가지수 선물에 꾸준히 매수에 나서며 주가 상승을 이끌었다. 대만 TSMC가 이날 오후 발표한 실적이 호조를 보인 점도 일본 주식 매수를 자극했다.

블룸버그통신은 16일 "미국과 이란이 다음 주 만료되는 휴전을 2주간 연장하는 방안을 검토하고 있다"고 보도했다. 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전투 종료가 "매우 가까워졌다"는 견해를 밝혔다는 소식도 전해지며 투자자들의 안도감이 확산됐다.

도쿄 시장에서는 어드밴테스트 등 닛케이 평균 기여도가 높은 반도체 관련 종목의 상승이 두드러졌다. 전일 미국 증시에서 기술주 비중이 높은 나스닥종합지수가 사상 최고치를 경신한 흐름을 이어받아 매수세가 유입됐다.

여기에 TSMC가 이날 오후 발표한 2026년 1~3월기 실적이 시장 예상치를 웃돌면서 상승세에 탄력이 붙었다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 8조6660억 엔, 거래량은 23억3769만 주였다. 상승 종목은 902개, 하락은 608개, 보합은 66개였다.

주요 종목 중에서는 TDK, 교세라, 무라타제작소, 닛토덴코 등 전자부품주가 강세를 보였다. 반면 코마츠와 히타치건기 등은 매도세가 나왔고, 추가이제약과 올림푸스도 하락했다.

닛케이주가 3개월 추이 [자료=QUICK]

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