파주시, 운영 위기 사회복지시설 차량 유류비 긴급 지원

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5개월간 150개소에 월 10만원씩 지원

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 최근 고유가 여파로 운영 위기에 직면한 사회복지시설의 이동 지원 서비스를 안정적으로 유지하기 위해 긴급대책을 추진한다고 16일 밝혔다.

파주시가 운영위기에 직면한 사회복지시설의 이동지원서비스를 안정적 유지를 위해 긴급 대책을 추진한다.[사진=파주시]

경유 가격이 급등하면서, 취약 계층의 사실상 유일한 이동 수단인 시설 차량 운행 위축에 따른 선제적 조치다.

사회복지시설은 제한된 운영비 내에서 유류비를 부담해야 하는 구조로, 고유가 상황이 계속될 경우 노인,장애인,아동을 위한 이동지원서비스 축소가 불가피한 상황이다.

이에 시는 취약계층의 돌봄 공백을 사전에 차단하고, 지역 간 형평성 있는 지원을 위해 긴급 유류비 지원을 결정했다.

특히 그동안 상대적으로 지원이 부족했던 지역시설과 미지원 시설까지 포함해 복지 사각지대 해소에 중점을 뒀다.

이번 긴급 지원은 5월부터 9월까지 5개월 간 한시적으로 시행된다.

지원 대상은 노인 주야간보호시설 45개소, 장애인 이동편의 지원시설 및 단체 11개소, 차량을 운영하는 지역아동센터 18개소, 동(洞) 지역 통학차량 운영 어린이집 76개소이며 약 4000 명의 이용자가 혜택을 받을 것으로 예상된다.

시는 7500만 원의 예산을 전액 시 예비비로 긴급 편성해 신속하게 집행할 방침이다.

김은숙 복지정책국장은 "긴급 지원은 단순히 유류비 보전을 넘어, 취약계층의 실질적인 이동권을 지키기 위한 조치"라며 "비상경제 상황 속에서도 시민 중심의 복지행정이 흔들리지 않게 하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com