부산 민주당 출마예정자들 "하정우 수석, 부산 북구갑 보궐선거 출마해야"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 더불어민주당 출마예정자들이 하정우 청와대 AI미래기획수석비서관에게 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마를 촉구했다.

이들은 16일 오후 2시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "하정우 AI수석의 부산 북구갑 보궐선거 출마를 촉구한다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 더불어민주당 출마예정자들이 16일 오후 2시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 하정우 청와대 AI미래기획수석비서관에게 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마를 촉구하고 있다. 2026.04.16

이들은 "대한민국과 부산의 미래가 걸린 6·3 지방선거가 48일 앞으로 다가왔다"며 "대한민국과 부산의 미래를 위해 하정우 청화대 AI수석의 북구갑 보궐선거 출마를 촉구한다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "이번 북구갑 보궐선거는 다순한 북구의원 한 명을 뽑는 선거가 아니다"라며 "보궐선거가 정치꾼들의 싸움터가 돼서는 결코 안된다. 부산의 미래를 설계할 일꾼으로 뽑는 선거가 돼야 한다"고 강조했다.

이어 "실력과 성과로 검증된 하정우 AI수석이 적임자라고 말씀드린다"면서 "하정우 AI수석이 이재명 대통령, 더불어민주당과 삼각편대가 돼 부산을 한 단계 업그레이드시킬 것임을 확신한다"고 덧붙였다.

또 "자기정치를 위해 지역을 볼모로 삼은 정치꾼이 아니라 부산을 위해 제대로 일할 수 있는 사람을 뽑아야 한다"면서 "일 잘하는 이재명 대통령과 손발을 맞추고, 민주당의 전폭적인 지원을 이끌어낼 수 있는 사람, 하정우 AI수석이 적임자"라고 치켜세웠다.

이들은 "하정우 AI수석과 함께 부산이 직면한 위기를 돌파하고, 해양수도 부산을 반드시 완성시키겠다"고 약속했다.

ndh4000@newspim.com