유인나 '유인라디오', 시즌3로 컴백…TV 편성까지 확장

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 웹에서 시작된 유인나의 힐링 토크쇼 '유인라디오'가 시즌3로 돌아오며 TV까지 무대를 넓힌다.

16일 '유인라디오' 공식 유튜브 채널에는 '유인라디오' 시즌 3 포스터와 티저 영상이 공개됐다. DJ이자 호스트인 유인나가 첫 번째 게스트인 가수 겸 배우 아이유, 배우 변우석을 시작으로 다채로운 게스트들과 유쾌하고 감동적인 순간들을 이어간다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유인라디오 티저. [사진=유인라디오] 2026.04.16 moonddo00@newspim.com

'유인라디오'는 유인나의 이름에 라디오를 더한 합성어로, 유인나의 편안하고 섬세한 진행을 중심으로 하는 라디오 포맷의 웹예능이다. 유인나가 다정하고 센스 넘치는 진행을 펼치며 구독자들의 공감과 사랑을 이끌어온 '유인라디오'는 2024년 11월 론칭 이후 착한 웹 예능의 선두 주자로서 탄탄한 팬층을 형성해 왔다.

이에 '유인라디오' 시즌 3부터는 라이프타임 채널 정규 편성을 확정, 유튜브 시청층과 TV 시청자를 아우르는 멀티 플랫폼 콘텐츠로서 한층 더 도약한다. 특히 라이프타임 채널에서는 유튜브에서 공개되지 않는 독점 콘텐츠를 선보이며 특별한 재미를 더할 예정이다.

한편 유인나의 '유인라디오' 시즌 3는 유튜브 '유인라디오' 채널에서 오는 22일 수요일 오후 6시 5분 첫 공개되며, 이후 라이프타임 채널에서는 같은 날 오후 11시에 방송된다.

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