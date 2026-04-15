고흥 능가사, '쉼·치유' 이끄는 명상관광 거점 육성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우주·해양 관광자원 묶은 힐링 콘텐츠 운영

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군은 전라남도가 주관한 '전남 천년사찰 세계명상 관광' 공모사업에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

이 사업은 도내 역사 깊은 사찰을 기반으로 명상·치유형 관광 콘텐츠를 개발해 국내외 관광객을 유치하는 체류형 웰니스 관광사업이다.

고흥 능가사 [사진=고흥군] 2026.04.15 chadol999@newspim.com

군은 이번 선정을 통해 천년고찰 능가사를 중심으로 '남도 천년사찰, 명상 여행 해봤능가' 프로그램을 오는 8월부터 11월까지 운영할 계획이다. 프로그램에는 싱잉볼 사운드 테라피, 다도해 파도 소리를 들으며 걷는 해변 명상, 스님과의 차담, 팔영산을 주제로 한 참여형 질문 명상 등이 포함된다.

군은 능가사의 고즈넉한 사찰 환경과 다도해의 자연경관을 결합한 명상 콘텐츠가 기존 사찰 프로그램과 차별화된 경험을 제공할 것으로 보고 있다.

또 녹동항 드론쇼, 고흥유자축제, 우주과학열차, 우주철도 999, 디지털 관광주민증, 남도 숙박 BIG할인 등과 연계해 관광객 체류를 확대할 방침이다.

고흥은 우주·해양·산림 자원이 어우러진 지역으로, 능가사 인근에 고흥우주발사전망대, 팔영산, 남열해돋이해수욕장, 팔영대교 등 주요 관광지가 밀집해 있어 시너지 효과가 기대된다.

관광정책실 관계자는 "능가사를 중심으로 고흥만의 특색 있는 명상관광 콘텐츠를 구축해 방문객에게 쉼과 치유의 경험을 제공하겠다"고 말했다.

군은 지역사랑 휴가지원사업(고흥 반값여행), 마이스 기반 육성 지원, 로컬100, 디지털 관광주민증 등 각종 관광 공모사업에 연이어 선정되며 관광 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

chadol999@newspim.com