전북, 지역성장펀드 600억 확보...벤처투자 거점 기반 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비수도권 투자생태계 구축 및 스케일업 지원체계 본격화

전략산업 중심 1000억 원 원팀 펀드 조성·자금공급 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 벤처투자 활성화를 위한 대규모 재원을 확보하며 비수도권 투자 거점 도약에 속도를 낸다.

도는 중소벤처기업부 주관 '지역성장펀드' 조성을 위한 정부 추경 예산 600억 원을 확보했다고 15일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

이 펀드는 모태펀드와 지방자치단체 자금을 결합해 지역 기업의 성장 단계 투자, 즉 스케일업 지원에 초점을 맞춘 사업이다.

이번 예산은 국회 본회의를 통과한 중소기업모태조합 출자 사업으로 전북은 추가 재원 투입 시 별도 절차 없이 우선적으로 펀드를 조성할 수 있는 기반을 이미 확보한 상태다.

도는 확보된 재원을 바탕으로 즉각적인 펀드 가동에 착수한다. 정책자금 600억 원을 마중물로 행정·금융·대학·선배 기업 등이 참여하는 1000억 원 규모 '원팀 펀드' 설계를 완료했으며, 연내 운용사 선정과 조합 결성을 마무리할 계획이다.

이를 통해 투자 위축과 고금리 환경 속에서 어려움을 겪는 지역 기업에 적기 자금을 공급한다는 구상이다.

투자 대상은 피지컬 AI, 2차전지, 바이오, 수소 등 도내 전략산업 중심으로 발굴·지원한다. 아울러 수도권 대형 벤처캐피탈과의 공동 투자 유도, 외부 자본 유입 확대에도 힘쓸 방침이다.

이와 함께 IPO 가속화 지원, 특화단지 인프라 연계 등 후속 지원을 결합한 패키지 전략으로 투자 효과 극대화도 추진한다.

전북은 기존 벤처펀드 조성 경험을 기반으로 '창업-성장-회수-재투자'로 이어지는 선순환 구조를 강화하고 있으며 최근 벤처투자 유치 확대 등 가시적 성과도 이어지고 있다.

lbs0964@newspim.com