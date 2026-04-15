금산군, 조류인플루엔자 유입 방지 안간힘

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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 최근 인근 지역에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생하자 유입 방지를 위한 고강도 긴급 방역 대책에 나섰다고 15일 밝혔다.

군은 차량 이동을 통한 바이러스 전파 위험이 크다고 판단해 가축 전염병 재난안전대책본부를 중심으로 24시간 비상 연락 체계를 가동한다.

고병원성 조류인플루엔자 감염이 확진된 당진의 한 산란계농장. [사진=당진시] 2026.01.16 gyun507@newspim.com

지역 내 운영 중인 거점 소독 시설의 운영을 강화했으며 축산 차량에 대한 소독 필증 확인 및 차량 내외부 소독을 철저히 시행하고 있다.

또 소독 방제 차량을 동원해 가금농가 주변 도로와 하천변 등 취약 지역에 대한 집중 살포를 진행 중이다.

특히 가금 농가를 대상으로 방역 수칙 준수를 강력히 권고했다.

이 외에도 현장 점검반을 편성해 농가별 방역 실태를 지속적으로 점검하고 방역 물품을 긴급 지원하는 등 행정력을 집중할 계획이다

군 관계자는 "인접 지역에서 조류인플루엔자(AI)가 발생한 만큼 한순간의 방심이 돌이킬 수 없는 피해로 이어질 수 있다"며 "방역을 위해 가금 농가 방문이나 철새 도래지 출입을 자제해 주시고 거점 소독 시설 운영 등에 따른 다소의 불편함이 있더라도 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.

gyun507@newspim.com