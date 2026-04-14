악뮤, 멜론서 누적 스트리밍 25억회…혼성 그룹 최고 기록

AI 핵심 요약beta
- 악뮤가 14일 멜론에서 데뷔 12년 누적 25억 스트리밍 돌파했다.
- 1억 스트리밍 이상 곡 7곡 보유하며 혼성 그룹 최고 기록 세웠다.
- 대표곡 어떻게 이별까지 사랑하겠어 4억회 최고, 차트 1위 6곡 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 최근 정규 4집 '개화'로 컴백한 남매 듀오 악뮤가 지금껏 발표한 곡으로 멜론에서 누적 25억 스트리밍을 돌파했다.
멜론은 14일 뮤직 빅데이터 분석 콘텐츠 데이터랩을 통해 악뮤가 2014년 데뷔 이후 12년 동안 누적 25억3617만 스트리밍으로 혼성 그룹 가운데 최고 기록을 달성했다고 밝혔다.
악뮤의 발매곡 중 누적 스트리밍이 1억회 이상인 곡은 총 7곡으로, 이는 전체 아티스트 중 17팀만이 달성한 기록이다.
가장 높은 스트리밍을 기록한 곡은 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'(4억 4839만회)이며, 이 곡은 누적 감상자도 791만명에 달한다.
이어 '오랜 날 오랜 밤'(1억 7992만회), '200%'(1억 4507만회), '낙하 (with 아이유)'(1억 1522만회), '기브 러브(Give Love)'(1억 1,519만회), '다이너소어(DINOSAUR)'(1억 853만회), '러브 리(Love Lee)'(1억 230만회)가 1억 스트리밍의 대기록 행렬을 잇고 있다.
악뮤의 대표곡 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'는 멜론 일간차트에 1046일 연속 진입하며 역대 15위의 기록을 세운 명실상부 국민 명곡이다.
노벨문학상 수상 작가 한강이 추천한 곡으로도 화제를 모았으며, 7년 연속 연간차트에 진입하는 저력을 보였다. 누적 좋아요 수는 49.4만 개로, 방탄소년단의 '봄날' 다음으로 멜론 내 '좋아요'가 많은 곡이다.
'러브 리'는 멜론 일간차트에서 53일 연속 1위를 포함해 총 60회 1위를 기록한 곡이다. 악뮤의 멜론 일간차트 1위곡은 '리-바이(RE-BYE)', '시간과 낙엽', '200%', '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지', '러브 리'와 이번 정규 4집의 타이틀곡 '기쁨, 슬픔, 아름다운 마음'까지 총 6곡으로, 데뷔 이후 발매하는 앨범마다 차트 정상을 밟은 저력을 자랑한다.
악뮤는 대중적 성공과 함께 음악 평단의 높은 평가도 함께 받은 아티스트다. 첫 정규앨범 '플레이(PLAY)'는 한국대중음악상 최우수 팝 음반을 수상했고, 당해 올해의 신인 후보에도 노미네이트됐다.
수록곡 '얼음들'은 최우수 팝 노래 후보에 올랐다. '항해' 앨범 역시 최우수 팝 음반에 노미네이트되었으며, 두 앨범 모두 멜론 명반에 선정되는 영예를 안았다.
명반에 선정된 '플레이'의 스트리밍은 약 4억 2560만회, '항해'는 약 6억 680만회에 달해 타이틀곡은 물론 수록곡까지 고르게 사랑받았음을 데이터로 증명했다.
alice09@newspim.com