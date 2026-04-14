디비로보틱스, 아주대에 로봇 상용화 전초기지 세운다…'혁신 허브' 구축 MOU

AI 핵심 요약beta
- 디비로보틱스가 13일 아주대학교와 피지컬 AI 로봇 혁신 허브 구축 MOU를 체결했다.
- 양 기관은 로봇실증센터 타당성 검토와 공동연구, 인재 양성에 협력한다.
- 아주대는 캠퍼스 지원, 디비로보틱스는 재원과 기술 상용화를 담당한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 디비로보틱스(대표이사 이배)가 아주대학교(총장 최기주)와 손잡고 대한민국 로봇 산업 미래를 이끌 '피지컬 AI 로봇 혁신 허브' 구축에 나선다.
디비로보틱스는 지난 13일 아주대학교와 '피지컬 AI 로봇 혁신 허브 건립 및 산학협력 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 협약은 양 기관의 기술력과 자원을 결합해 로봇산업의 새로운 거점을 마련하고 실질적인 산학협력 모델을 구축하기 위해 추진됐다.
양 기관은 이번 협약에 따라 ▲로봇실증센터 등 피지컬 AI로봇 혁신 허브 구축 타당성 검토 및 기획 ▲첨단 로봇 기반 의료기기 및 서비스 로봇 개발 공동연구 수행 ▲피지컬 AI 로봇 분야 인재 양성 및 채용 프로그램 공동 운영 ▲로봇 산업 육성 및 청년 일자리 창출 등 정부 프로젝트 공동 수행 등에 긴밀히 협력한다.
역할 분담도 구체화했다. 아주대학교는 캠퍼스 내 허브 건립을 위한 여건을 검토하고, 이공계열 및 의료원 인력의 기술 자문, 공동연구 참여, 관련 행정을 지원한다. 디비로보틱스는 허브 건축 및 운영 재원을 확보하고 로봇 기술 상용화 및 테스트 베드 운영 노하우 구축, 인재 양성 및 채용을 지원한다.
이배 디비로보틱스 대표이사는 "국내 최고의 연구 인프라를 갖춘 아주대학교와 함께 피지컬 AI 로봇의 미래를 설계하게 돼 기쁘다"며 "이번 허브 건립을 통해 혁신 로봇 기술의 상용화를 앞당기고, 미래 산업을 이끌 인재들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있는 장을 만들 것"이라고 말했다.
최기주 아주대학교 총장은 "디비로보틱스와의 협력을 통해 대학 내 연구 성과가 실제 산업 현장에서 가치를 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "미래 로봇 산업의 핵심 거점이 될 혁신 허브 구축에 행정적, 기술적 지원을 아끼지 않겠다"고 답했다.
한편, 디비로보틱스는 37년의 업력과 300건 이상의 로봇 개발 경험을 가진 대한민국 로봇 1세대 기업이다.
y2kid@newspim.com