천호성, 익산 교육도시 재도약 5대 교육정책 공약 제시

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감 예비후보가 13일 익산 교육도시 재도약 전략을 제시했다.
- 익산지역 1단계 공약으로 교육통합지원센터 구축 등 5대 정책을 발표했다.
- 특성화고 지정, 북부권 통합학교 운영, 백제문화교육특구 조성 등을 추진한다.
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백제문화특구·디지털 체험관 추진 통한 역사교육 혁신 강화
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 13일 익산을 중심으로 한 교육도시 재도약 전략을 제시하며 지역 맞춤형 공약을 발표했다. 교육과 지역을 연계한 통합 지원체계 구축과 미래형 교육환경 조성을 핵심으로 내세웠다.
천 예비후보는 익산지역 1단계 공약으로 교육통합지원센터 구축을 비롯해 특성화고 지정, 북부권 통합학교 시범 운영, 백제문화교육특구 지정, 디지털 백제체험관 설립 등 5대 정책을 제시했다.
익산교육통합지원센터는 교육청과 지자체가 협력하는 중간 지원조직으로 운영되며, 이를 중심으로 읍면동 단위 마을교육 활성화를 추진할 계획이다. 지역 교육 거버넌스를 강화하는 기반으로 활용한다는 구상이다.
특성화고등학교는 국가식품클러스터와 연계해 운영하고, 지역 산업과 교육을 연결하는 맞춤형 인재 양성 체계를 구축한다.
북부권 통합학교는 학령인구 감소에 대응해 유·초·중·고를 아우르는 형태로 시범 운영된다. 돌봄과 통학, 기숙 기능을 포함하고 다양한 교육 프로그램을 제공하는 종합 교육 모델로 추진된다.
또한 백제문화교육특구를 지정해 지역 역사 기반 교육과정을 개발하고, AI와 VR·AR 기술을 활용한 디지털 체험관을 구축해 체험형 역사교육을 강화할 방침이다.
이와 함께 학생들이 직접 참여하는 '청소년 백제문화해설사' 프로그램을 도입해 지역 역사 교육의 주체로 성장하도록 지원할 계획이다.
천 예비후보는 "익산은 과거 교육 중심지였던 만큼 다시 교육도시로 도약할 잠재력이 충분하다"며 "지역과 학교, 학부모가 함께하는 교육정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com