폴리텍대학 청주캠퍼스, 품질혁신 인재 양성 나선다

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국가품질명장협회와 협약 체결...실무중심체계 가동

단순 교육 넘어 현장 문제 해결 협력 모델 구축 추진

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍대학 청주캠퍼스는 국가품질명장협회 충북지회와 손잡고 지역 산업에 최적화된 품질혁신 인재 양성과 산학협력 생태계 구축에 나선다. 이들 기관은 10일 청주캠퍼스에서 주요 관계자들이 참석한 가운데 업무협약(MOU)을 체결하고 실무 중심의 기술 전수 체계를 가동하기로 했다.

국가품질명장협회 충북지회는 소재·부품·장비 분야에서 탁월한 숙련 기술을 인정받은 명장들로 구성된 전문 단체다. 이번 협약은 고용노동부 산하 실무 교육기관인 폴리텍대학의 인프라와 명장들의 현장 노하우를 결합해 충북 지역 제조 기업의 품질 경쟁력을 높이는 데 목적이 있다.

한국폴리텍대학 청주캠퍼스와 국가품질명장협회 충북지회가 10일 업무협약식 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국폴리텍대학 청주캠퍼스] 2026.04.10 gyun507@newspim.com

이들 기관은 단순한 교육 지원을 넘어 산업 현장의 문제를 직접 해결하는 협력 모델을 구축한다. 특히 충북 주력 산업의 디지털 전환(DX) 흐름에 맞춰 품질 불량을 줄이고 생산성을 높이는 실질적인 성과 도출을 목표로 설정했다.

구체적인 협력 분야는 기업 수요 맞춤형 교육훈련 지원, 품질혁신 교육 인증 및 정보 교류, 산업체 명장의 신기술 특강 지원, 재학생 취업 지원을 위한 종합교육 협의체 운영 등이다. 이를 통해 대학은 실무 교육의 깊이를 더하고, 기업은 즉시 투입 가능한 전문 인력을 확보할 수 있게 된다.

최경천 청주폴리텍 학장은 "이번 협약은 충북 지역 산업의 공정 안정화와 기술 고도화를 이끄는 중요한 전환점이 될 것"이라며, "단순 인력 양성을 넘어 기업 참여형 협력 생태계를 확립해 지역 경제 활성화와 정부 인력양성 정책에 부응하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

남용우 국가품질명장협회 충북지회장은 "명장의 고숙련 노하우가 대학의 교육 시스템과 결합하여 충북 지역 기업의 품질 경쟁력 향상에 실질적인 도움이 될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 강조했다.

한편 한국폴리텍대학 청주캠퍼스는 이번 협약을 기점으로 실무 중심의 훈련 품질을 높이고 품질혁신 교육의 거점 역할을 확대할 방침이다.

gyun507@newspim.com