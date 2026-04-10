코레일, UIC 아·태 연수 개최…"지속가능 철도 협력 강화"

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 아시아·태평양 지역 철도기관과의 협력을 확대하며 글로벌 네트워크 강화에 나섰다.

코레일은 지난 6일부터 10일까지 5일간 서울에서 '국제철도연맹(UIC) 아시아·태평양 지역 회원국 초청연수'를 개최했다고 10일 밝혔다.

국제철도연맹(UIC) 아시아·태평양 지역 회원국 초청연수 수료식. [사진=코레일] 2026.04.10 gyun507@newspim.com

이번 연수에는 중국, 일본, 호주, 인도, 몽골 등 10개 회원국 대표 및 관계자 20여 명이 참석해 '지속 가능한 철도'를 주제로 강의와 토론, 현장 견학 프로그램에 참여했다.

연수에서는 UIC 지속가능국 루시 앤더튼 국장을 비롯한 국내외 전문가들이 참여해 친환경 철도정책, 철도 분야 탄소배출권 거래 제도, 지역사회 협력 방안 등을 공유했다. 참가자들은 각국의 ESG 경영 사례를 발표하고 철도 산업의 미래 협력 방안에 대해 논의하며 교류를 이어갔다.

또 수도권철도차량정비단과 코레일 인재개발원을 방문해 한국 철도의 유지보수 시스템과 안전관리 체계, 인재 양성 전략 등을 살펴보는 시간도 마련됐다.

코레일은 2009년 UIC 초청연수 사업을 수주한 이후 지난해까지 34개국 278명의 연수생을 배출하며 아·태 지역 철도 협력과 기술 교류를 이어오고 있다.

조진환 코레일 해외사업본부장은 "철도는 친환경 교통수단으로 글로벌 ESG 전략에서 중요한 역할을 한다"며 "회원국 간 교류를 확대해 국제 경쟁력을 지속적으로 높여가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com