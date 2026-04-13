서울시교육청, 교육감 선거 앞두고 특별 공직기강 감사

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정치적 중립 위반 행위 집중 점검

선거기간 복무 점검도 함께 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 산하기관과 학교를 대상으로 특별 공직기강 감사를 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 감사는 이날부터 6월 3일까지 진행된다. 서울시교육청은 선거를 앞둔 시기에 공무원의 정치적 중립 의무를 바로 세우고 공정한 선거 분위기를 조성하기 위해 강도 높은 점검에 나설 계획이다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청과 11개 교육지원청은 모두 16개 감사반을 꾸려 정치적 중립 의무 위반 여부를 중점적으로 살핀다. 주요 점검 대상은 공무원의 정치행사 참석, 사회관계망서비스(SNS)를 통한 특정 후보 지지·비방, 주요 정책자료 유출 등이다.

특히 공식 선거운동이 시작되는 5월 21일부터 선거 당일인 6월 3일까지는 집중점검기간으로 정해 감사 수위를 한층 높일 방침이다. 이 기간에는 선거 관련 위법·부당 행위에 대한 감시를 더욱 강화한다.

정치적 중립 의무뿐 아니라 복무기강 전반에 대한 점검도 함께 이뤄진다. 시교육청은 출퇴근 시간 준수 여부, 허위출장, 근무지 무단이탈, 직무태만, 비상대비태세 미흡, 공무원 행동강령 위반 여부 등을 들여다보고 감사 기간 각종 행사도 모니터링하며 공직기강 확립에 나설 예정이다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "공정한 선거를 위해서는 공무원의 선거 중립과 공정한 업무처리가 중요하다"며 "선거철 발생할 수 있는 각종 공직 비위와 기강 해이에 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다.

김유홍 감사관 역시 "이번 선거는 서울교육을 이끌 교육감을 뽑는 중요한 선거인 만큼 모든 공직자가 작은 행동 하나도 정치적 중립 위반으로 이어질 수 있다는 점을 유의해야 한다"며 "적발된 공무원은 지위고하를 막론하고 엄중 문책하겠다"고 강조했다.

jane94@newspim.com