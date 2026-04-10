과천시 '기초단체장 공약이행·정보공개 평가' 4년 연속 최고 등급 'SA'

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신계용 시장 "모든 공직자와 함께 시민과의 약속을 행정의 중심에 두고 실천해 온 결과"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 '2026 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 4년 연속 최고 등급인 SA를 획득했다고 10일 밝혔다.

2026년 3월 과천시종합자원봉사센터 가족봉사단 발대식에서 시민들과 인사 나누고 있다. [사진=과천시]

시에 따르면 이 평가는 한국매니페스토실천본부가 주관해 공약 이행률과 소통 수준 등을 종합 분석하는 전국 단위 평가이다.

특히 과천시는 민선8기 기간 중 연 1회씩 총 4회의 평가에서 모두 최고등급인 SA를 획득하였으며 2025년 12월 말 기준 공약 이행률 84.4%를 기록해 전국 평균 70.42%를 크게 웃돌았다.

해당 평가는 매년 말 기준으로 기초지방정부의 공약 이행 수준과 공약 공개의 투명성을 종합적으로 진단해 신뢰도 높은 행정을 유도하기 위해 매년 시행되고 있다.

2026년 2월 열린 미래100년 자문회의 모습. [사진=과천시]

평가지표는 공약 이행률, 연도별 목표 달성률, 주민 소통, 웹 소통, 공약 일치도 등 총 5개 분야로 SA부터 F까지 6개 등급으로 나뉜다.

과천시는 시민 참여 기반의 실행계획 수립, 정기적인 이행 점검, 공식 누리집 공개 등을 통해 공약 이행 상황을 투명하게 관리해 '시민과의 약속'을 최우선에 두고 신뢰 행정을 펼쳐 왔다.

신계용 과천시장이 마을정원 조성사업 행사에서 아이들과 함께 꽃을 심고 있다. [사진=과천시]

특히 평가기간인 2025년에는 과천시 종합의료시설 유치를 위한 우선협상대상자 선정, 시립요양원 개원, 지식정보타운 단설중학교 부지 확보, 반려견 놀이터 개장 등 시민 실생활에 체감도가 높은 18개 공약사업을 이행하며 성과를 낸 바 있다.

신계용 과천시장은 "공약은 과천의 새로운 미래를 위해 공개적인 방식으로 시민들께 선언한 약속이며, 시민들과의 약속을 지키는 것은 시정 운영에 있어 가장 소중한 가치라고 생각한다"면서 "이번 SA등급은 과천시 모든 공직자와 함께 시민과의 약속을 행정의 중심에 두고 실천해 온 결과이며 앞으로도 시민 체감형 정책을 발굴하고 추진해 나가겠다"고 말했다.

2026년 3월 해빙기 안전사고 대비 현장 점검에 나선 신계용 시장과 시 관계자 모습. [사진=과천시]

공약이행평가 관련 세부사항은 한국매니페스토실천본부 누리집을 통해 확인할 수 있으며 기타 문의사항은 과천시청 기획홍보담당관으로 문의하면 된다.

1141world@newspim.com