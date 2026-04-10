경찰청, 인터폴 국장회의 참석...마약 대응센터 국내 유치 협의

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 8일부터 프랑스 리옹에서 열린 인터폴 NCB 국장회의에 참석했다.
- AI 활용 범죄와 스캠 대응을 위한 국제 공조 방안을 논의했다.
- 대한민국 대표단이 사기 네트워크 차단 모델을 제시하고 IICA 참여를 당부했다.
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국제공조작전 성과 및 다자공조 모델 제시
인터폴 마약 대응센터 국내 유치 협의
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 지난 8일부터 3일 동안 프랑스 리옹에서 열린 인터폴 국가중앙사무국(NCB) 국장회의에 참석했다고 10일 밝혔다.
인터폴 국장회의는 2005년부터 시작된 국제 치안 고위급 협의체다. 인터폴 사무총국과 196개 회원국이 주요 범죄 이슈와 국제 공조 방안을 논의한다.
이번 회의에는 인공지능(AI) 등 신기술 활용 범죄와 스캠 등 초국가범죄 대응을 위한 국제 공조 방안이 논의됐다.
대한민국 대표단은 '사기 조직 및 금융사기 네트워크 확산 차단' 분과에서 스캠센터와 조직범죄 공동대응을 위한 국제공조협의체 관련 발표를 했다. 대표단을 이끈 이재영 치안감은 발표에서 국제공조 작전 성과와 함께 스캠, 인신매매 조직간 연결을 차단하기 위한 대한민국 주도 다자공조 모델을 제시했다. 회원국들에게 국제공조협의체(IICA) 참여 확대도 당부했다.
협의체는 지난해 10월 23일 대한민국 경찰청 주도로 발족한 초국가 스캠범죄 국제공조 플랫폼이다. 현재 인터폴, 아세아나폴, 유엔마약범죄사무소 등 3개 기구와 46개국이 참여하고 있다.
krawjp@newspim.com